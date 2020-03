Une nouvelle convention collective dans la NFL

L’Association des joueurs de la NFL (NFLPA) a voté en faveur de la ratification d’une nouvelle convention collective avec la ligue, a-t-elle annoncé.

Dans un vote serré, les membres du syndicat ont approuvé la proposition mise de l’avant par le circuit Goodell : 1019 d’entre eux l’ont acceptée, tandis que 959 se sont prononcés contre l’entente. Ainsi, la paix syndicale est assurée pour les 10 prochaines années au sein de la NFL.

Le nouveau contrat de travail prévoit entre autres que chaque formation disputera 17 et non plus 16 matchs par campagne. Davantage d’équipes participeront aux éliminatoires : selon le réseau ESPN, sept clubs par association y accéderont et un seul obtiendra un laissez-passer pour le deuxième tour.

Les joueurs bénéficieront d’un meilleur partage des revenus et d’avantages supplémentaires, d’après la même source.

La nouvelle année du calendrier de la NFL s’entamera mercredi. Ce jour-là, le marché des joueurs autonomes s’ouvrira à 16 h. Il sera permis de négocier avec les athlètes concernés dès lundi midi.