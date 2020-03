COOLIDGE, Réal



À Saint-Eustache, le 4 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Réal Coolidge.Il laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Andrée (André), Normand, Diane (Luc), Line (Roland), France (Paul), Patrick (Mélanie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 21 mars dès 9h au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe.