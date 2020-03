À l’image de vos passions

Lors d’une récente exposition, j’ai pu admirer les œuvres de quelques artisans qui donnaient vie à des pièces de bois avec les transformations qu’ils ont exécutées.

Alex Saloomy, de la firme Hipster Lasers, se sert d’une pyrograveuse au laser pour personnaliser des planches à découper personnalisées fort attrayantes pour la cuisine. Ces accessoires sont très appréciés des chefs et des apprentis, car outre leur utilité évidente, ils peuvent arborer des photos de vos trophées, des messages, des pensées, des logos, etc. Cet artisan multidisciplinaire peut même transformer des planches à pain, des pièces d’acrylique et de verre de la façon que vous le souhaitez pour leur donner le look recherché. Lorgnez du côté du site www.hipsterlasers.com pour en apprendre davantage.

De beaux cadres

Sophie Demers, de Belœil, a longtemps travaillé dans le domaine de la photographie. Elle a récemment eu un réel coup de cœur pour la sculpture sur bois en superposition et en 2D avec scie sauteuse. Au cours de la dernière année, cette talentueuse dame, qui a littéralement changé de vocation, a créé plus de 250 tableaux uniques dont plusieurs mettent l’emphase sur les beautés de la nature, la chasse et la pêche. Certaines de ses réalisations sont à couper le souffle tellement elles frappent l’imaginaire. Mme Demers peut même ajouter des messages pyrogravés si vous le souhaitez. Pour en savoir plus, visitez la page Facebook Signé Adonia ou composez le 514 605-6565.

Chopes à bière

Bobby Paquet et sa compagne Julie Roy, de St-Basile de Portneuf, ont travaillé dans de nombreux domaines au cours de leur carrière. Il y a cinq ans, ce couple d’entrepreneurs a développé un concept de mugs à bière personnalisés en bois et ils ont lancé l’entreprise IH Impressions Hydrographiques. Grâce à leur expertise, ils peuvent appliquer tous types de finis par transfert hydrographique ou simplement graver les motifs désirés, allant même jusqu’à la reproduction de photos de vos poissons et gibiers préférés. Pour en savoir plus, jetez un coup d’œil à la page Facebook de Impressions Hydrographiques ou téléphonez au 418 500-0689.

De tout pour tous

Saviez-vous que les trois offrandes les plus populaires au Québec pour la truite mouchetée sont offertes sur le marché depuis plus de neuf décennies ? La Toronto Wobbler a été développée, dans les années 30, par l’entreprise ontarienne Lucky Strike. Les Williams Wabler, plaquées en or 24 carats ou en argent véritable et équipées de la fameuse barre stabilisatrice qui réduit les vrillages, furent introduites chez les marchands en 1916 par les frères Williams. Ces dernières fêtent donc leur 104e anniversaire cette année. En 1920, le guide de pêche canadien H. Robare utilisa une paire de ciseaux à tôle pour découper une forme ovale dans un phare de voiture et il créa ce qui allait devenir la réputée Lake Clear Wabbler. Pour célébrer ce centenaire d’existence, la firme québécoise Brecks a décidé de relancer les teintes originales telles : argent et verso cuivre, argent et verso laiton ainsi que des versions avec des finis holographiques Jelly qui changent de couleurs avec l’angle de réflexion. À titre informatif, le mot wobbler signifie ondulant ou oscillant. Le proprio de Lake Clear avait décidé de nommer la cuillère Wabbler avec un « a », plutôt qu’un « o », ce qui est aussi une appellation anglophone acceptée. La compagnie Williams avait breveté le nom Wabler pour ne pas se faire copier et se distinguer.

