Conseil municipal de Montréal: les élus pourraient délibérer à distance

MONTRÉAL – Dans la foulée des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus, l’administration Plante se penche sur la possibilité de tenir la prochaine réunion mensuelle du conseil municipal de la Ville de Montréal à distance. Aucune décision n’a cependant été prise pour le moment.

«On est en train de regarder toutes les possibilités. On a un conseil municipal lundi prochain. Donc on regarde à savoir si on pourrait le faire à distance», a indiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en marge d’une conférence de presse lundi matin à la Direction régionale de santé publique de Montréal portant sur les mesures prises à l’aéroport.

«Idéalement, les affaires municipales – étant donné la quantité de sommaires décisionnels et de décisions qui sont prises – doivent continuer», a fait valoir Mme Plante.

«On souhaite que le conseil ait lieu, mais, encore une fois, on va le faire de façon responsable. On est quand même une soixantaine d’élus dans une salle», a poursuivi la chef de Projet Montréal.

Incluant la mairesse, 65 élus montréalais siègent au conseil.

La possibilité d’annuler la séance du 23 mars n’est pas écartée, mais n’est pas privilégiée pour le moment. «Si on devait l’annuler, on le fera également, mais on souhaite pouvoir le tenir à ce moment-ci», a dit Mme Plante.

Sur le site internet du ministère des Affaires municipales, il est précisé que les municipalités doivent tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois, tel que prescrit par la loi.

Le service du greffe de l’hôtel de ville de Montréal n’a reçu aucune consigne spécifique pour l’instant, selon nos informations.

«Des circonstances exceptionnelles nécessitent des solutions exceptionnelles. Si les moyens techniques le permettent, les élus d'Ensemble Montréal sont prêts à examiner d'autres options, comme de tenir le conseil municipal à distance par exemple», a indiqué le cabinet de l'opposition officielle à l'hôtel de ville.

Dimanche, le ministère des Affaires municipales a permis, temporairement, aux municipalités de mener à huis clos les séances du conseil et du comité exécutif. Les élus peuvent aussi y participer à distance, par exemple via téléconférence ou visioconférence.

«J'encourage fortement toutes les municipalités du Québec à se prévaloir des possibilités qui leur sont offertes afin de permettre au conseil municipal de continuer à prendre les décisions nécessaires au fonctionnement de la municipalité, sans compromettre la santé des élus, des employés et des citoyens. Je rappelle qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle, dont l'application sera temporaire», a affirmé la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.