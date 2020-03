Contagieuse capitale

La chef de la santé publique de la Ville d’Ottawa a évoqué, hier, que des centaines, voire 1000 personnes pourraient être atteintes du coronavirus dans la capitale.

La Dre Vera Etches a laissé tomber cette petite bombe devant les médias locaux.

Pendant ce temps, tous les yeux étaient tournés vers ses homologues provinciaux et fédéraux.

Québec et Ottawa se sont relativement encore gentiment crêpé le chignon par médias interposés.

François Legault demande au fédéral de fermer la frontière aux touristes étrangers.

Justin Trudeau n’en voit pas l’utilité, pour l’instant.

(« pour l’instant », ça vous rappelle quelque chose ?)

La docteure Etches, donc, croit que les 10 cas répertoriés dans la capitale fédérale ne sont que la pointe de l’iceberg.

Elle a expliqué que plusieurs de ces malades se sont baladés en ville pendant des jours, voire des semaines, avant de recevoir un diagnostic.

Il y a fort à parier que certains d’entre eux ont fréquenté des lieux publics, des supermarchés, contaminant au passage d’innocentes personnes qui, elles-mêmes, ont transmis le virus à d’autres.

C’est le calcul que fait la docteure Etches. Elle est l’une des rares, sinon la seule responsable de la santé publique à laisser planer le spectre d’un foyer de contagion.

L’Ontario a, par ailleurs, confirmé hier 42 nouveaux cas, portant le total à 145, la plus importante hausse en une journée depuis le début de la crise.

Québec

Si l’estimation de Mme Etches s’avère exacte, Québec doit se préparer à affronter une hausse des cas en Outaouais. Des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux se déplacent chaque jour entre les deux rives.

Vendredi, le fédéral a annoncé que ses employés auront le loisir de travailler à partir de la maison.

Or, plusieurs d’entre eux en seront incapables, à cause de la nature de leur emploi et de la vétusté de leur matériel informatique.

Hier, Ottawa semblait tourner au ralenti. Dans le principal centre d’achats du centre-ville, les boutiques remarquent, chaque jour, une baisse de plus en plus marquée de leur chiffre d’affaires.

On dirait que la population semble tranquillement s’y faire. Le message commence à passer. Restez chez vous, c’est ce qu’il y a de mieux à faire.

Il pourrait y avoir pire comme effort collectif.