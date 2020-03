Coronavirus : Elton John reporte son passage à Montréal

MONTRÉAL – À l’instar de Mika et James Taylor, qui doivent reporter à plus tard leurs concerts qui devaient avoir lieu prochainement au Centre Bell, Elton John ne sera pas non plus de passage à Montréal les 2 et 3 avril prochains, comme il était prévu.

C’est en fait une grande partie de la tournée «Farewell Yellow Brick Road» qui est affectée par le coronavirus. En raison de l’épidémie, tous les spectacles qu’Elton John devait donner en Amérique du Nord, entre le 26 mars et le 2 mai, seront replacés quelque part en 2021. Pour l’instant, les représentations prévues du 22 mai au 8 juillet restent à l’horaire.

Le promoteur evenko a indiqué lundi que «les détenteurs de billets pour les performances reportées recevront de nouvelles informations sur les événements bientôt» et que «les billets originaux seront valides lors de la nouvelle date de chaque spectacle».

L’organisation a par ailleurs précisé que «cette difficile décision a été prise en pensant avant tout à la sécurité et au bien-être de ses "fans", à un moment où les services de santé font face à une pression accrue et où l’on craint que de tels rassemblements accélèrent la propagation du coronavirus [COVID-19]».