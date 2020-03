Coronavirus : INS Québec ferme ses installations

La pandémie de coronavirus a poursuivi ses ravages dans le monde du sport, lundi, puisque l'Institut national du sport du Québec (INS Québec) a décidé de fermer ses installations.

C'est donc dire que de nombreux athlètes de haut niveau ne pourront bénéficier des services d'entraînement et de traitement habituellement disponibles au Parc olympique.

«Nous sommes conscients que cette situation vient entraver la préparation des athlètes pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques et autres rendez-vous sportifs importants, a indiqué le président-directeur général de l'INS Québec, Gaëtan Robitaille, dans un communiqué de son organisation. Nous sommes cependant convaincus que la meilleure façon d'aider les athlètes, c'est de les garder en santé. Nous croyons également qu'il est primordial de contribuer à l'effort collectif en faisant preuve de responsabilité sociale et en se joignant à la chaîne de solidarité qui s'est créée au Québec.»

Autres décisions

L'INS Québec n'a pas été le seul organisme québécois à adopter de nouvelles mesures en lien avec la COVID-19. En effet, Patinage Québec a annulé l'ensemble de ses activités jusqu'au 30 mars prochain.

La Ligue de hockey midget AAA a quant à elle annoncé qu’elle annulait définitivement le reste de la campagne 2019-2020 et les séries éliminatoires.

«Nous vivons à la grandeur planétaire une situation particulière et hors du commun. Nous n’avions d’autre choix que de prendre cette décision, et ce, par respect pour tous nos intervenants: joueurs, entraîneurs, bénévoles, partenaires et aussi nos fidèles amateurs», a déclaré le président Yanick Lévesque, dans un communiqué.

U SPORTS, qui chapeaute le sport universitaire au Canada, a pour sa part décrété un moratoire de trois semaines concernant le recrutement en personne.

«Nous sommes arrivés à cette décision après avoir pris connaissance et tenu compte des renseignements fournis par nos universités membres et par notre médecin hygiéniste en chef, a expliqué Lisette Johnson-Stapley, la directrice en chef du sport de l'organisation. U SPORTS est d’avis que celle-ci est la décision la plus prudente en vue de protéger la santé et le bien-être des étudiants-athlètes potentiels, de leurs familles, entraîneurs et personnel universitaire.»

Puis, Canoe Kayak Canada (CKC) a décidé d'annuler les essais olympiques et paralympiques de canoë de vitesse. Ceux-ci étaient prévus du 16 au 19 avril à Gainesville, en Géorgie.