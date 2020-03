Coronavirus en France: déplacements non essentiels interdits dès mardi midi

PARIS | Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi dans une allocution télévisée que les déplacements non essentiels seraient interdits dès mardi midi pour freiner la propagation de l’épidémie de coronavirus dans le pays.

«Dès demain midi et pour 15 jours au moins nos déplacements seront très fortement réduits», a déclaré le chef de l’État, précisant que toute infraction sera «sanctionnée» et que le second tour des élections municipales, prévues le 22 mars, sera reporté.

L’UE ferme toutes ses frontières avec l’extérieur pendant 30 jours

Le président français a aussi annoncé que l’Union européenne allait fermer «dès mardi midi» ses frontières avec l’extérieur pendant trente jours

«Tous les voyages entre pays non européens et l’Union européenne seront suspendus pendant 30 jours», a-t-il déclaré.