Coronavirus en France: une usine de Bombardier à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre

Lille | L’usine du constructeur ferroviaire canadien Bombardier de Crespin dans le nord de la France est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre, tous les salariés travaillant en production étant depuis lundi au chômage partiel, a-t-on appris de sources concordantes.

«Il n’y a plus de production. L’usine est à l’arrêt», a assuré à l’AFP Karim Khatabi, délégué du syndicat Sud, qui avait demandé la tenue d’un comité social et économique (CSE) dans le contexte de l’épidémie de coronavirus.

«C’est une sage décision de la direction. Je suis agréablement surpris», a-t-il ajouté.

Selon lui et un autre élu Sud qui souhaite garder l’anonymat, environ 800 salariés, ouvriers et techniciens en production, sur les 1500 salariés au total, seront au chômage partiel, les autres en télétravail dans la mesure du possible. Ils ignoraient pour l’heure ce qui allait advenir pour les intérimaires et les sous traitants.

Sollicitée, la direction n’a pas souhaité s’exprimer dans l’immédiat.

«À partir d’aujourd’hui, les portes de l’usine sont fermées pour une période illimitée, peut-être deux mois», a confirmé à l’AFP Eric Taboga, délégué CGT, présent au CSE lundi matin aux côtés du médecin du travail, de la direction du site et de Bombardier France.

«La production passe après la santé des salariés», a-t-il ajouté, affirmant que les salariés au chômage partiel, en production, devraient toucher 82% de leur salaire.

L’usine de Crespin, ouverte il y a près de trente ans, constitue aujourd’hui le premier site industriel ferroviaire en France, avec 1500 salariés et environ 400 à 500 intérimaires.