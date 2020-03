COVID-19 : les conservateurs demandent l’isolement obligatoire des voyageurs

Le gouvernement fédéral doit forcer les voyageurs de retour au pays à l’isolement obligatoire afin de limiter la propagation de la COVID-19, quitte à les poursuivre au criminel, estime le député conservateur Pierre Paul-Hus.

Lors d’une conférence de presse à Québec où il a interpellé le premier ministre Justin Trudeau afin que ce dernier mette en place des mesures plus musclées pour lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19, Pierre Paul-Hus a entre autres fait mention de ce qui se fait en Nouvelle-Zélande.

«[Là-bas] c’est obligatoire, les gens qui reviennent de voyage, à l’arrivée, doivent remplir un formulaire donnant leur adresse, leur numéro de téléphone et le gouvernement peut, de façon aléatoire, faire des appels ou aller sur place pour vérifier que les gens demeurent en isolement», a-t-il expliqué.

Il s’agit selon lui d’une mesure que le gouvernement devrait mettre en place quitte à poursuivre au criminel les personnes qui refuseraient de s’y plier.

«Évidemment, avec la loi sur la quarantaine, si on la met en application, il y a des protocoles qui existent déjà et lorsqu’on oblige les gens à l’isolation, il y a également des peines criminelles qui peuvent être appliquées si les gens ne respectent pas le protocole. On parle vraiment de mesures critiques», a-t-il ajouté.

Voici ce que de demande le Parti conservateur du Canada au gouvernement fédéral :

Appliquer des mesures de dépistage améliorées aux aéroports, aux ports et aux postes frontaliers terrestres.

Imposer une période d’isolement personnel obligatoire de 14 jours à tous les voyageurs qui reviennent au Canada. Présentement, il leur est seulement suggéré de s’isoler.

Encourager les Canadiens à faire preuve d’éloignement social.

Arrêter tous les vols entrants et sortants des régions à risque élevé dont, entre autres, la Chine, l’Italie, la Corée du Sud et l’Espagne «pour ne nommer que ceux-là», a suggéré Pierre Paul-Hus.

Fournir de l’information et des protocoles à jour pour continuer d’assurer la santé et la sécurité des Canadiens.

Le député Pierre Paul-Hus demande également au gouvernement de mettre en isolement obligatoire les migrants «illégaux» en provenance du chemin Roxham, en Estrie.