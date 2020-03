COVID-19: Uber Eats assouplit ses règles pour les restaurateurs

Afin de soutenir les restaurants affectés par la propagation de la COVID-19, Uber Eats a annoncé une série de mesure lundi pour favoriser leurs livraisons.

Pour les restaurants indépendants, les frais de livraison pour toutes les commandes au Canada et aux États-Unis seront annulés par Uber Eats. Les restaurants auront aussi la possibilité de recevoir leurs paiements à tous les jours plutôt qu’une fois par semaine.

«Nous savons que les prochaines semaines seront difficiles pour de nombreux propriétaires de petites entreprises, et nous voulons aider les restaurants à se concentrer à nourrir les gens plutôt que sur les finances, a affirmé Janelle Sallenave, responsable d'Uber Eats pour les États-Unis et le Canada, par communiqué. C'est pourquoi nous nous efforçons d'accroître la demande de plus de 100 000 restaurants indépendants aux États-Unis et au Canada grâce à des efforts de livraison et de marketing gratuits.»

Uber Eats s’engage aussi à livrer plus de 300 000 repas gratuits aux employés du secteur de la santé et aux organismes de secours au Canada et aux États-Unis.

«Plus de 90 % de tous les restaurants sont des petites entreprises familiales de 50 employés ou moins, a déclaré Sean Kennedy, vice-président des affaires publiques de la National Restaurant Association des États-Unis. Les efforts visant à promouvoir le service au volant, les plats à emporter et la livraison sont des outils importants pour aider les restaurants à continuer de servir les consommateurs en ces temps difficiles.»

Uber Eats est une application de commande et de livraison de plats à la demande. Uber Eats regroupe plus de 400 000 restaurants dans 45 pays.