[Critique] Animal Crossing, un baume pour l'âme

J'arrive avec de bonnes nouvelles ce matin et, avec l'isolement et l'anxiété que l'on vit en ce moment à cause de la COVID-19, j'espère que cette critique vous fera un peu de bien.

Vous l'attendiez avec impatience et elle est enfin arrivée: la critique d'Animal Crossing: New Horizons sur la Nintendo Switch! Et, côté timing, on a besoin d'un jeu comme ça pour nous accompagner durant un temps où l'isolement peut être difficile.

Depuis quelques jours, Pèse sur Start a le privilège de tester Animal Crossing: New Horizons, un jeu que l'équipe attend avec impatience depuis son dévoilement en 2018. Veuillez noter que la critique demeure provisoire, car le jeu se déroule en temps réel et il n'est pas possible de le terminer en une seule session. On évite aussi les spoilers.

Courtoisie Nintendo

À propos du jeu

Animal Crossing: New Horizons est, comme les autres titres de la série, un jeu de simulation de vie en temps réel. Ça veut dire que si vous lancez votre jeu le matin, c'est également le matin dans le jeu.

New Horizons se déroule sur une île déserte que vous devez choisir parmi 4 modèles, située sur l'hémisphère de votre choix. Vous êtes invité par Tom Nook à vous installer sur cette île afin de vivre une vie paisible. Cette fois-ci, vous n'êtes pas maire!

Dès le début, vous êtes accompagné de deux autres personnages (aléatoires) et vous devez choisir l'emplacement de votre tente (que vous pourrez transformer plus tard), mais, vous choisissez aussi l'emplacement des tentes des autres habitants, une fonction fort appréciée.

Parce que le jeu se déroule en temps réel, vous ne pouvez pas tout faire en une seule session. C'est donc un jeu que vous pouvez lancer tous les jours pour profiter des nouveaux événements. C'est ça, la magie d'Animal Crossing!

Chaque jour, vous aurez des objectifs à accomplir selon votre façon de jouer. Si vous êtes du genre à vouloir améliorer votre maison, vous pouvez vous concentrer sur ça. Si le développement de l'île est important pour vous, vous pouvez faire ça aussi. Évidemment, vous pouvez vous concentrer sur plus d'un objectif en même temps.

Mais, par où commencer? Allez parler à Tom Nook, qui est toujours disponible pour vous. Un peu comme Isabelle dans le jeu New Leaf, il vous donnera des astuces pour comprendre quoi faire dès le début. Par exemple: attraper des insectes et les lui montrer. Cela va débloquer les prochaines étapes et, grâce à Nook, vous n'avez jamais vraiment à vous demander quoi faire.

Parce que c'est un jeu de simulation, vous n'avez pas une campagne à terminer de A à Z. C'est un jeu où vous obtenez des ressources et développez votre île selon vos goûts!

Courtoisie Nintendo





Parlons des ressources

Votre île est riche en ressources et celles-ci vous permettront de construire des bâtiments et de fabriquer les outils dont vous avez besoin. Certains outils doivent être débloqués par d'autres tâches, ce qui vous permet non seulement de prendre votre temps pour apprivoiser le gameplay mais, aussi, de profiter du jeu sans tout en faire trop rapidement. Ne paniquez pas au début du jeu en vous demandant «où est tel outil?!», soyez patient; le jeu est fait pour être apprécié tranquillement.

Cependant, New Horizons demeure un jeu de «grinding». Il faut parfois obtenir plusieurs ressources pour faire débloquer un événement. Vous allez peut-être brasser plusieurs arbres avant de trouver ce que vous cherchez.

Il y a beaucoup plus de ressources dans New Horizons que dans les autres jeux, cependant. Les fruits, poissons et insectes sont de retour, mais cette fois-ci, il y a également différents types de bois et aussi des roches, de l'argile, du métal et j'en passe. Trouver ces ressources fait partie du défi.

L'ambiance du jeu

Animal Crossing: New Horizons est un jeu paisible, même si vous êtes du type «grinding» de ressources et que vous passez votre temps à collecter des coquillages pour les vendre.

L'ambiance est zen et positive, et tout a été pensé en ce sens. Le bruit de l'océan, la musique tranquille... tout est là pour vous aider à décompresser et à passer de beaux moments sur votre île, accompagné des autres villageois. C'est un baume pour l'âme; une sorte de méditation gaming qui fait beaucoup de bien.

Si vous aimez déjà la série pour ses caractéristiques reposantes, sachez que New Horizons est encore plus doux, sans être ennuyeux.

Courtoisie Nintendo

Les habitants

Les dialogues de la série étaient parfois répétitifs, mais New Horizons semble avoir énormément amélioré cet aspect. Chaque NPC a une personnalité bien à lui et les dialogues sont colorés, originaux et humoristiques.

J'ai un oiseau sur mon île qui est fou de fitness et il parle souvent de sa passion, sans pourtant se répéter. C'est charmant, et j'ai l'impression de vraiment le connaître. Je sais, c'est bizarre de dire cela et j'ai 30 ans, mais bon. L'amélioration de ce côté-là n'est pas négligeable.

Courtoisie Nintendo

Les Nook Miles

Un autre système amélioré est celui qui s'appelle désormais «Nook Miles», un équivalent aux MEOW Coupons de New Leaf.

Vous avez, sur votre téléphone intelligent virtuel, une longue liste d'objectifs à long terme qui vous donneront des Nook Miles, que vous pouvez échanger pour des biens et services.

Ces objectifs peuvent être bien simples comme, par exemple, planter quelques fleurs. D'autres objectifs seront à débloquer plus tard. Mais, la grande amélioration est dans les objectifs quotidiens. Si vous accomplissez un objectif, il sera rapidement remplacé par un autre objectif, et vous pouvez passer des heures à accomplir plein de tâches sans jamais être bloqué. C'est parfait pour les joueurs qui ont pour objectif d'avoir plein de Nook Miles, car le système est très généreux.

Les Nook Miles peuvent être échangés pour des objets mais, surtout, pour des billets d'avion afin d'aller chercher des ressources sur d'autres îles. C'est utile pour remplir votre musée.

À noter: les cloches sont de retour comme devise du jeu que vous pouvez utiliser pour acheter des objets (et plus!).

Les outils et le DIY

Une fonction qui a été dévoilée dans les Nintendo Direct est celle du DIY. Vous pouvez, avec les ressources, fabriquer vos propres outils si vous avez la bonne recette. C'est dans vos objectifs de débloquer des recettes, alors ne soyez pas surpris de ne pas pouvoir tout fabriquer dès le début.

Les outils ont une durée de vie limitée et devront être remplacés. Mais, avec toutes les ressources sur votre île, ce n'est pas difficile à faire. Ça peut être frustrant, mais vous allez développer vos propres stratégies pour ne manquer de rien.

Dans le DIY, vous pouvez également fabriquer des objets et des meubles pour votre maison, en plus de les personnaliser.

Le système de design pour votre maison est également une fonction très appréciée; vous pouvez maintenant sélectionner un objet et le déplacer avec une flèche au lieu de le pousser avec votre personnage. Ça fait un peu penser aux jeux des Sims comme mécanique, et ça facilite beaucoup le design.

Parce que le jeu se joue en temps réel, je n'ai pas encore tout débloqué, comme l'option de modifier l'île qui a également été dévoilée dans le Nintendo Direct.

Courtoisie Nintendo





C'est l'Animal Crossing que l'on voulait

En ce qui concerne les détails, je ne veux pas en dire plus. La diffusion Nintendo Direct, qu'on a décrite ici, a été très généreuse. Je veux aussi vous laisser des surprises.

Je peux répondre à la question que les fans se posent tous: est-ce un bon Animal Crossing? Oui. C'est un excellent jeu Animal Crossing. C'est, selon moi, presque tout ce que les fans de la série espèrent.

C'est une amélioration de toutes les caractéristiques de la série. Les personnages sont plus intéressants, les ressources sont variées, la personnalisation est poussée, le système de pêche est plus précis et l'ambiance est zen.

En vous empêchant de tout faire en une seule session, New Horizons vous permet d'apprécier chaque moment du jeu, en plus de vous donner le goût d'allumer votre console chaque jour pour voir les nouveautés sur votre île. Ce matin, en écrivant cette critique, un nouveau personnage est venu s'installer sur mon île et j'étais tellement contente! J'ai déjà hâte à demain.

Au moment d'écrire ces lignes, j'ai de la difficulté à trouver des défauts à Animal Crossing: New Horizons, peut-être à part Blathers (Thibou) le hibou qui parle encore trop!

Une chose est certaine: Animal Crossing New Horizons arrive au bon moment. Alors que l'on vit peut-être de l'isolement en raison du coronavirus, New Horizons vient bercer l'âme et donner une dose de douceur qui fait beaucoup de bien. Si vous avez déjà hâte à la sortie du jeu le vendredi 20 mars, sachez que vous ne serez pas déçu.

