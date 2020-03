Des chefs d’entreprises demandent aux dirigeants politiques et économiques de s’unir sur le COVID-19

Des chefs d’entreprises ont demandé aux dirigeants politiques et économiques de se focaliser que sur la COVID-19 dans une lettre ouverte publiée dimanche dans le Globe and Mail.

«Nous exhortons tous les dirigeants du pays à se concentrer immédiatement sur l'objectif unique de ralentir le rythme de transmission de ce coronavirus», peut-on lire dans la lettre signée par 30 dirigeants de grandes entreprises ou institutions du pays.

«Les gouvernements dans tout le pays ont agi, mais ces mesures ne seront efficaces que si tous les employeurs se mobilisent et contribuent à protéger la santé et le bien-être du pays», ont ajouté les signataires.

Ils demandent ainsi aux patrons de limiter les déplacements non nécessaires de leurs employés, tant pour des raisons personnelles que professionnelles, de soutenir ceux qui souffriront de l’isolement social, de faciliter le télétravail, d’annuler les rencontres, de collaborer avec les gouvernements pour maintenir les services de base à la population et de communiquer clairement et constamment avec les employés en se fondant sur des sources fiables sur les risques de la pandémie.

Parmi les signataires se trouvent entre autres Paul Desmarais III, vice-président de Power Corporation, Charles Emond, président de la Caisse des dépôts et placement du Québec, Michael McCain, président de Maple Leaf Foods ou encore Louis Vachon, président de la Banque Nationale.