Des conseils pour du télétravail efficace... et agréable

De nombreuses personnes sont désormais forcées de travailler de la maison en raison de l’épidémie de coronavirus au Québec. Comme cette façon de travailler comporte quand même quelques défis, les journalistes du quotidien «24 Heures» dévoilent leurs conseils afin de conserver le moral tout en demeurant productif. Cette équipe de rédaction en connaît un rayon sur le travail à distance, car la production de ce journal est dématérialisée.

Créer un cadre horaire

«C’est important de se fixer un horaire. Vu qu'on est chez soi, on ne voit pas le temps passer comme si on était dans un milieu conventionnel. Donc, il faut se garder du temps pour "luncher" et fixer une heure de fin de journée. Aussi, se donner une courte pause pour aller prendre l'air et faire une pause mentale et être plus productif ensuite. Idéalement, avoir une pièce pour travailler, celle où il y a le moins de distractions.»

• Elsa Iskander

Mettre de l’ordre

«Je remarque l'importance capitale de s'habiller le matin, pour s'imposer une posture, une tenue. Ce que je relierais même au fait de faire son lit, si jamais l'espace de travail est situé dans le même endroit que la chambre à coucher. Ça impose un ordre qui personnellement me libère l'esprit.»

• Gabriel Beauchemin

Ne pas négliger l’ergonomie

«Travailler dans son lit ou dans le divan est tentant, mais très mauvais pour le dos même si on est jeune ou qu’on ne se rend pas compte des impacts immédiatement. J'ai installé mon bureau de façon ergonomique quand j’ai commencé à avoir mal partout à 27 ans, et ça a tout changé. Je n’ai pas eu besoin de matériel sophistiqué : un clavier branché à l'ordinateur portable, un dictionnaire pour surélever l’écran à la hauteur de mes yeux, une bonne chaise et le tour était joué!»

• Camille Dauphinais-Pelletier

Maintenir des contacts

«Il est primordial d’entrer en contact avec d’autres humains, surtout pour les gens qui habitent seuls. Travailler de la maison rime souvent avec moins d'interactions sociales. J’essaie d’avoir des petites conversations tous les jours pour rigoler un peu et me permettre d’éviter les vagues à l’âme. Notre équipe vient d’ailleurs tout juste d’ajouter une conférence vidéo en après-midi pour discuter de notre journée de travail et conserver nos liens. Un bon moment pour "briser l’isolement", une expression très répandue dans notre groupe. Une discussion virtuelle, par exemple par Facebook, peut aussi permettre d’avoir un semblant de relations sociales avec autrui.»

• Béatrice Roy-Brunet

Se dégourdir

«Je me lève de ma chaise de bureau aux 15 minutes afin de dégourdir mes articulations. Quelques minutes avant de faire mes réunions téléphoniques, j'avertis les gens aux alentours de faire attention aux bruits.»

• Guillaume Pelletier

Se déplacer... lorsque possible

«J'aime bien me déplacer d'un endroit à l'autre pour me changer les idées. Personnellement, ce n'est pas toujours facile de me concentrer et lorsque j'ai la possibilité d'aller respirer de l'air frais, c'est très bénéfique pour ma concentration et je suis plus productif. Parfois, je trouve même de nouvelles idées lorsque je suis en déplacement.»

• Guillaume Cyr