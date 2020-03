Il y a 25 ans, les Nordiques retiraient un numéro important

Le 16 mars 1995, soit il y a exactement 25 ans, les Nordiques de Québec retiraient le chandail numéro 16 de Michel Goulet. Voici quelques moments marquants de son illustre carrière.

À sa première saison complète chez les juniors (1977-1978), lorsqu’il était âgé de 17 ans, Goulet a littéralement brûlé les rangs de la LHJMQ en récoltant 135 points, dont 73 buts, en 72 matchs.

L’année suivante (1978-1979), il a fait le saut chez les professionnels avec les Bulls de Birmingham, dans l’Association mondiale de hockey (AMH). Après avoir réussi une saison de 58 points (28 buts et 30 aides), il a été déclaré admissible au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les Nordiques en ont fait leur choix de premier tour à l’encan 1979, où il a été sélectionné au 20e rang. Dès sa première année avec la formation québécoise, il a amassé 54 points (22 buts et 32 aides) en 77 parties.

Le joueur originaire de Péribonka s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de l’attaque des Nordiques avec les frères Stastny. À partir de la campagne 1982-1983, il a réalisé quatre saisons consécutives de 50 buts.

Lors de la saison 1989-1990, que les Nordiques ont conclue avec une fiche de 12-61-7, Goulet a été échangé aux Blackhawks de Chicago en compagnie du gardien de but Greg Millen et d’un choix de sixième ronde au repêchage de 1991. En retour, les Nordiques ont obtenu les services des attaquants Everett Sanipass et Daniel Vincelette ainsi que du défenseur Mario Doyon.

Une fin brutale

Le 16 mars 1994, au moment où les Hawks affrontaient le Canadien de Montréal au Forum, Goulet a chuté tête première contre la bande. Victime d’une sévère commotion cérébrale, il n’a jamais été en mesure de revenir au jeu et a dû annoncer sa retraite. Un an après son accident, le numéro 16 a été retiré au Colisée de Québec.

À terme, Goulet a disputé 1089 matchs dans la LNH. Il a inscrit 548 buts et 605 aides pour un total de 1153 points. Il a été intronisé au Temple de la renommée en 1998, en même temps que Peter Stastny.