La fermeture du tunnel du mont Royal toujours prévue

MONTRÉAL – Malgré l'incertitude entourant la pandémie du coronavirus au Québec, la fermeture du tunnel du mont Royal et la mise en place de mesures d'atténuation liées aux travaux du Réseau express métropolitain (REM) sont toujours prévues pour le 30 mars.

Mobilité Montréal a confirmé lundi après-midi que l'ensemble des partenaires du projet suivent l’évolution de la pandémie. «À l’heure actuelle, il n’y a pas de changement à la mise en œuvre des mesures d’atténuation», a expliqué la porte-parole de Mobilité Montréal, Sarah Bensadoun. Cette dernière a précisé que les équipes s'assureront de mettre en place les directives données par les autorités gouvernementales.

Rappelons que dès le 30 mars, les trains des lignes Deux-Montagnes et Mascouche ne pourront plus circuler dans le tunnel, et les quelque 18 000 utilisateurs devront se tourner vers des autobus s’ils veulent continuer à prendre le transport en commun.

Dans les derniers jours, nombreux sont les usagers qui s'interrogeaient sur le possible report de l'échéancier des travaux dans le tunnel en raison des mesures prises par le gouvernement provincial afin de limiter la propagation du coronavirus.