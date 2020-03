Le NASCAR repousse la reprise des courses

Le NASCAR a annoncé lundi qu’elle suspendait ses activités jusqu’au 3 mai en raison de la pandémie de COVID-19.

«La santé et la sécurité de nos partisans, des gens de l’industrie et des communautés dans lesquelles nous courons sont notre priorité», peut-on lire dans un court communiqué de l’entreprise. Nous apprécions la patience de nos partisans et nous avons hâte de revenir sur la piste.»

L’organisation de stock-car américain avait déjà annulé deux épreuves, prévues à Atlanta, le dimanche 15 mars, et à Miami, le dimanche 22 mars. Avec cette nouvelle annonce, ce sont cinq épreuves supplémentaires qui sont touchées.

Sauf avis contraire, NASCAR reprendra la piste le 9 mai, à l’occasion du Blue-Emu Maximum Pain Relief 500, à Martinsville. Un nouveau calendrier devrait être élaboré d’ici là.

«Nous avons l'intention de tenir les 36 courses cette saison, avec un nouveau calendrier qui sera bientôt mis en place. Nous continuons à surveiller cette situation de près avec les responsables de la santé publique et les experts médicaux.»

«Ce qui est important pour le moment transcende le monde du sport et nous nous concentrons sur la sécurité et le bien-être de chacun alors que nous traversons cette période difficile ensemble.»