Le retour des oiseaux des neiges

Les Floridiens qui ne peuvent supporter de voir des plaques du Québec sur les routes vont peut-être nous regretter plus vite qu’ils ne le pensent. Nous rapportons beaucoup d’argent à la péninsule floridienne. Cette année, on larguera les amarres pas mal plus tôt que prévu et qui sait à quel moment nous reviendrons.

Dès que le premier ministre Legault nous a exhortés à rentrer au Québec et que le ministre des Affaires étrangères du Canada nous a rappelés au pays, les sites des compagnies aériennes ont été assaillis. Samedi après-midi, si l’envie vous prenait de parler à un humain pour prendre vos réservations de vol, vous pouviez vous faire bercer durant plus de deux heures au son de: «Votre appel est important pour nous»!

Ce que la majorité des gens ont entendu à l’écoute de ces messages de nos gouvernements, c’est que cette recommandation de rentrer au pays ne concernait que les voyageurs qui rentraient en avion. Ainsi, ceux qui repartent en voiture ne se sont pas sentis interpellés et plusieurs croient toujours que rien ne presse.

Qui a envie de quitter un ciel d’azur pour aller s’enfermer 15 jours au logis?

Reste que, les deux pieds dans le sable, nous n’avons qu’un seul sujet de conversation: la COVID-19!

— Est-ce si grave?

— Ici, on est sans doute mieux que chez nous.

— On dit que le virus ne résiste pas à la chaleur.

— Si on suit les mêmes consignes ici, à quoi bon s’énerver?

Dans le comté de Broward, même si on dénombre déjà 70 cas déclarés, on dirait que c’est business as usual.

Sauf dans les supermarchés, quand on essaie de trouver du savon à lessive, des produits désinfectants, du papier de toilette et des essuie-tout.

En dehors de ça, tout baigne, c’est le cas de le dire.

Dans l’immeuble où je suis, on ne reçoit aucune directive spéciale, mais j’ai vu qu’ailleurs on affichait des recommandations.

Si certains prennent ça un peu plus au sérieux, on ne sent pas d’inquiétude majeure chez les Américains autour de nous.

Le soleil, la mer, les palmiers ont sans doute un effet euphorisant.

Ces derniers jours, j’ai déserté un peu les réseaux sociaux et cessé d’écouter les nouvelles en continu, j’angoissais trop.

D’ailleurs, j’angoisse tout le temps.

Après des heures de tergiversations: samedi après-midi, j’ai annoncé à mon entourage que, mardi matin, je prendrais la route. Plusieurs affirmaient alors rester sur place jusqu’au début avril.

En définitive, nous serons quelques-uns à partir mardi parce que bien entendu: qui m’aime me suit...