Le rock avant le coronavirus

Les musiciens québécois du groupe Deadly Apples – dont fait partie le fondateur du Rockfest, Alex Martel – ne craignent pas le coronavirus. Malgré les recommandations du gouvernement, ils ont pris l’avion vendredi matin pour aller jouer dans un festival au Mexique. Ils espèrent pouvoir revenir au pays demain.

Alors que la grande majorité des festivals à la grandeur de la planète ont annulé leur tenue, en raison du coronavirus, celui de Hell & Heaven Fest, en banlieue de Mexico, a décidé de poursuivre ses activités comme prévu, le week-end dernier. Programmé sur l’événement, le groupe Deadly Apples a ainsi pris l’avion vendredi matin. En tout, ils étaient sept à prendre le même vol Montréal-Mexico.

« Parce qu’on s’était engagés et qu’on avait acheté des billets d’avion, on a décidé d’y aller, explique Alex Martel, au bout du fil encore au Mexique. On quittait en même temps que tout commençait à être chamboulé au Québec. Après, ç’a dégénéré et pris de l’ampleur dans les jours suivants. »

Photo Courtoisie

Avant leur départ, les musiciens s’étaient informés sur le nombre de cas de coronavirus au Mexique, qui étaient très bas, et étaient au courant qu’ils devraient se placer en isolement préventif à leur retour au Québec. Malgré tout, quelques personnes leur ont mentionné sur les réseaux sociaux qu’ils étaient un peu irresponsables de prendre l’avion à un tel moment.

« On est tous jeunes et en bonne santé, se défend Alex Martel. On ne met personne à risque. On va respecter la quarantaine en revenant. »

Des stations de Purell

Au festival mexicain, Deadly Apples n’avait initialement qu’un seul concert de prévu, le samedi. Mais puisque plusieurs autres formations avaient annulé leur présence, en raison de la crise, les musiciens se sont fait offrir par l’organisation de jouer une deuxième fois, le dimanche. « On est le seul groupe qui a joué les deux jours de l’événement », dit Alex Martel fièrement.

« C’était vraiment spécial de participer au festival qui est pas mal le seul à ne pas avoir été annulé dans le monde entier, ajoute le musicien. Il y avait quelque chose de magique dans l’air. Les gens dans la foule savaient qu’ils étaient privilégiés, dans un sens, de pouvoir vivre ça. C’était un peu surréel. »

Photo Courtoisie

Sur place, Alex Martel a remarqué que l’équipe du festival avait installé « des tonnes de stations de Purell », autant pour la foule que pour les artistes à l’arrière-scène. « Ils laissaient aussi les gens venir avec des masques s’ils le voulaient, mais je n’en ai pas vu tant que ça. »

Retour incertain

Au moment de notre appel, lundi après-midi, Alex Martel ne savait toujours pas s’il réussirait à revenir au pays mardi. « On nous a dit que le gouvernement mexicain allait potentiellement fermer les frontières. Et avec ce que le gouvernement canadien a annoncé un peu plus tôt, il risque aussi d’y avoir des compagnies aériennes qui vont carrément annuler leurs vols. Mais s’il faut qu’on reste ici plus longtemps ou qu’on trouve d’autres solutions, on le fera en temps et lieu. Pour l’instant, on est correct ici. On manque de rien et on n’est pas inquiet de quoi que ce soit. »

Il y a quelques jours, Alex Martel devait annoncer les détails de l’édition 2020 de son festival Montebello Rock, qui était prévu pour le mois de juillet. Mais la crise du coronavirus a évidemment modifié ses plans. « On est en stand-by. Je veux rester optimiste que cette crise sera terminée d’ici-là et qu’on pourra justement reprendre une vie normale. »