Le syndicat de la STM exige des mesures strictes

Le syndicat des chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Montréal (STM) vient de soumettre une liste de mesures pour protéger ses membres face aux coronavirus.

Entre autres, le syndicat demande d'insister sur le respect de la ligne jaune à l’avant dans les autobus, de diffuser des messages sur les ondes pour demander aux passagers d'aller vers l'arrière des autobus pour protéger les chauffeurs et de condamner le siège avant droit.

De plus, il souhaite que la STM demande à la clientèle d'embarquer par l'arrière, de suspendre la perception, de permettre aux agents de station et aux opérateurs de rester dans leur loge et de porter des gants au besoin.

Selon le syndicat, la STM a dit non à toutes ces demandes.

«Face aux refus de la STM, nous sommes seuls à devoir assurer notre sécurité», s’est désolé le syndicat.