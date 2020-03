LNH: les joueurs peuvent retourner à la maison

Signe que les activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne sont pas à la veille de reprendre, la direction du circuit Bettman aurait autorisé les joueurs à retourner à leur domicile respectif.

Selon diverses sources, dont le réseau Sportsnet, les patineurs peuvent ainsi se diriger à la maison, peu importe le pays, mais en autant qu’ils se placent en quarantaine jusqu’à la fin mars une fois arrivés à destination.

Dimanche, l’organisme fédéral américain responsable de la santé, les Centers for Disease Control and Prevention, a recommandé la non-présentation de tous les événements de 50 personnes ou plus pour au moins huit semaines afin de freiner la propagation du coronavirus.

Cette nouvelle pourrait inciter la LNH à faire une annonce importante prochainement, selon le journaliste de la chaîne TVA Sports, Renaud Lavoie. Les activités de la LNH sont suspendues depuis jeudi.