McDonald’s ferme toutes ses salles à manger

Emboitant le pas à plusieurs chaînes de restauration du Canada, McDonald's a annoncé la fermeture de toutes ses salles à manger lundi en raison de l'épidémie de la COVID-19.

• À lire aussi: Covid-19: Tim Hortons fermera ses salles à manger

• À lire aussi: COVID-19: le syndicat des employés de la SAQ demande la fermeture des succursales

Les amateurs de Big Mac pourront toutefois continuer d'assouvir leur appétit en se tournant vers le service au volant et la livraison. Il demeure aussi possible d'aller chercher des commandes pour emporter en succursale.

«Assurer la santé et le bien-être de nos employés et de nos clients demeure notre priorité absolue [...]. Nous croyons que ce changement temporaire constitue la bonne décision à prendre dans l’intérêt de nos clients, de notre personnel et de nos collectivités», a expliqué une porte-parole de l'entreprise, Ryma Boussoufa, dans une déclaration écrite envoyée à l'Agence QMI.

«McDonald’s du Canada continuera de modifier ses politiques d’exploitation conformément aux conseils des autorités de santé publique du Canada pendant cette situation en constante évolution», a ajouté Mme Boussoufa

D'autres grandes chaînes, comme Starbucks et Tim Hortons, ont adopté des mesures similaires.

Dimanche, le gouvernement Legault a permis aux restaurants de demeurer ouverts, mais en limitant leur nombre de clients à 50 % de leur capacité actuelle.