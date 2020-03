NFL: Les Bills de Buffalo de mettent la main sur Stefon Diggs

Les Bills de Buffalo ont acquis lundi le receveur Stefon Diggs des Vikings du Minnesota.

C’est du moins ce qu’a rapporté le réseau américain Fox Sports. En retour de Diggs et d’un choix de septième tour au prochain repêchage, les Vikings reçoivent des sélections de premier, cinquième et sixième tours cette année en plus d’un choix de sixième tour en 2021.

Diggs a capté 63 passes pour une récolte de 1130 verges et six touchés avec les Vikings au cours de la dernière campagne, lui qui a pris part à 15 parties. Il s’agissait par ailleurs d’une deuxième saison de suite avec au moins 1000 verges de gain.