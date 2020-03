Pour en finir avec la pseudoscience du gouvernement Trudeau: François Legault doit reprendre le contrôle de nos aéroports et de nos frontières

La première ministre du Danemark Mette Frederiksen tenait des propos forts éclairants lors de l’annonce de la fermeture des frontières de son pays aux visiteurs étrangers :

«Nous ne sommes pas dans une situation où, en tant que gouvernement, nous pouvons nous permettre de nous appuyer sur de la preuve scientifique, car dans les faits nous sommes confrontés à une nouvelle maladie qui évolue d'une manière que les autorités n'ont pas pu prévoir. Il y a quelques semaines, plusieurs autorités scientifiques pensaient que l'infection ne viendrait pas au Danemark et qu'elle n'était pas dangereuse.

Si nous devions attendre des connaissances factuelles irréfutables sur le coronavirus pour agir, nous arriverions tout simplement trop tard. Il est clair pour nous que si nous ne faisons rien en ce qui concerne les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du Danemark, nous risquons de saboter la stratégie choisie au Danemark.

Au bout du compte, lorsque l'on prend des décisions de grande portée pour une société, il s'agit bien sûr d'une décision politique. Je préfère aller trop loin que l'inverse. Ce que les autres n’ont pas su faire à temps, nous devons le faire en temps opportun. Le message de l'Italie au reste du monde est: faites tout ce que vous pouvez.»

Le Danemark fait partie de la majorité de pays européens qui ont ignoré l’avis de la Commission européenne à l’effet que la fermeture des frontières était contre-recommandée «par la science» et «par l’Organisation mondiale de la santé» : la Norvège, l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche, la Pologne, l’Italie, la République tchèque, la Lituanie et la Slovaquie ont tous choisis récemment de fermer leurs frontières aux touristes et d’obliger leurs ressortissants de retour au pays à un isolement obligatoire et supervisé. Ironiquement, cette décision d’ignorer les recommandations soi-disant scientifiques de la Commission européenne correspond exactement à ce que le directeur exécutif du programme de gestion des urgences sanitaires de l’Organisation mondiale de la Santé et spécialiste des pandémies d’Ebola, le Dr Michael Ryan, prescrit de faire :

«Ce que j’ai appris dans les crises d’Ebola c’est qu’il faut agir rapidement, il faut s’attaquer au virus et brisant tout de suite les chaînes de transmission. (...) Si vous attendez d’être parfaitement certain avant d’agir, vous allez perdre. La perfection est l’ennemi du bien commun en matière de gestion de crise sanitaire. La vitesse vaut mieux que la perfection et notre problème en ce moment, c’est que tout le monde a peur de faire une erreur.»

À l’ère du mondialisme et du signalement moral, la pseudoscience du gouvernement Trudeau constitue une menace à la santé publique

Alors qu’un nombre grandissant de pays dans le monde optait pour la fermeture de leurs frontières vis-à-vis les voyageurs étrangers et pour la quarantaine forcée de leurs ressortissants de retour au pays, le gouvernement Trudeau s’est entêté à ne pas prendre aucune mesure en ce sens pendant plus d’une semaine, pour ensuite décider au 16 mars de fermer ses frontières à tous les voyageurs étrangers sauf les Américains et les vols en provenance du Mexique et des Caraïbes. Non seulement Montréal aura inutilement accueilli des vols en provenance des foyers européens de la pandémie pendant des semaines, mais nous continuerons à recevoir des vols et des touristes en provenance des États-Unis, sans qu’aucune quarantaine obligatoire ne soit requise. De nombreux témoignages en provenance d’hôtels et des lieux touristiques majeurs nous confirment que les touristes en visite au Québec ne se placent absolument pas en quarantaine. Tout ça, au nom de «la science», comme nous expliquait aujourd’hui Justin Trudeau.

Pour justifier leur décision de ne rien faire au niveau des aéroports et des frontières, la ministre de la santé au fédéral, Patty Hajdu, affirmait vendredi dernier, dans le cadre d’une conférence de presse durant laquelle elle invoquait le mot «science» à chaque trois phrases : «Maintenant que nous avons des cas au Canada, les frontières deviennent moins importantes et la relation avec les États-Unis devient critique de sorte qu’on puisse continuer notre collaboration». Elle concluait en disant que «les dialogues avec les autres pays sont ce qui permettra de nous garder en sécurité». Cette position est également celle de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la famille, qui allait jusqu’à dire en entrevue hier qu’il fallait s’abstenir de blâmer les étrangers et les autres pays. Or, lorsque Justin Trudeau annonçait des mesures complètement contraires à toutes les annonces précédentes, soit la fermeture de la frontière pour tous les voyageurs étrangers hormis les Américains, il invoquait à nouveau «la science», un peu comme si la science avait radicalement changée entre le 13 et le 16 mars.

Ces déclarations sont très symptomatiques de notre époque et d’une idéologie tellement forte au sein du gouvernement Trudeau qu’il en vient à se déconnecter de la réalité. Premièrement, s’il est vrai que des restrictions aux frontières deviennent moins pertinentes lorsque la pandémie est déjà une réalité sur le territoire, cette logique aurait peut-être pu s’appliquer à l’Ontario et à la Colombie-Britannique, mais pas au Québec qui a réussi par des mesures fortes et rapides à contenir le nombre de cas à 43. De plus, on comprend que l’idéologie d’ouverture sur le monde du gouvernement Trudeau pèse pour beaucoup dans la décision de ne pas agir. On comprend également que les relations commerciales avec les États-Unis pèsent lourd, ce qui a beaucoup plus à voir avec les lobbys qui gravitent autour du Parti libéral du Canada qu’avec la science. En fait, il est tout simplement faux de dire que les décisions du gouvernement Trudeau ont été fondées sur la science.

Ce que la science dit

Dans les faits, voici ce que la science dit. L’isolement obligatoire des voyageurs entrant dans le pays est un moyen efficace de prévenir la propagation du virus. Patty Hadju a d’ailleurs admis en conférence de presse le 13 mars dernier que son gouvernement considérait des quarantaines forcées pour les voyageurs. Toutefois, dans les faits, le gouvernement Trudeau a tout simplement décidé de ne rien faire. Résultat : hier des vols en provenance de Madrid, Londres, Amsterdam, New York et Miami arrivent à Montréal sans qu’aucune mesure ne soit prise. Demandez à quiconque lié à l’industrie touristique : il n’y a aucune chance que des touristes s’isolent volontairement dans leur chambre d’hôtel pour 14 jours consécutifs dans le cadre de leurs vacances. Bien qu’il faille saluer le leadership exemplaire de la mairesse de Montréal dans ce dossier, la sensibilisation des touristes à l’importance de se placer en quarantaine ne suffira pas à changer leur comportement, comme en témoigne ce que l’on observe présentement dans les grands centres touristiques du monde comme Disney ou la Nouvelle-Orléans .

Ce que la science dit, du moins ce que la scientifique en chef du canada, Dre Mona Nemer, affirme, c’est que le contrôle des entrées aux frontières permet de ralentir la propagation du virus et que c’est précisément ce que l’on devrait chercher à faire en ce moment vis-à-vis des États-Unis, ou le virus progresse aussi rapidement qu’en Italie au sein d’une population de 327 millions de personnes. C’est aussi ce qu’affirme Dre Céline Tremblay, microbiologiste infectiologue et professeur à l’Université de Montréal : «il y a des situations où il est approprié de fermer les frontières. Un pays moins affecté ne veut pas souffrir d’une contagion mal contrôlée dans un pays voisin, comme l’ont fait certains pays européens vis-à-vis de l’Italie». Or, c’est exactement la situation du Québec vis-à-vis les États-Unis et plusieurs pays européens. Le gouvernement du Québec ayant pris des mesures rapidement, notre taux de contagion est bien en deçà de celui des États-Unis et de l’Europe.

Pour reprendre les termes du Dr Michael Ryan et de plusieurs chefs d’État européens, on ne peut se fonder sur de la science exacte lorsque confrontés à un nouveau virus, mais les expériences passées avec d’autres épidémies nous indiquent qu’il vaut mieux prendre toutes les mesures raisonnables possibles dans les meilleurs délais, que d’attendre d’avoir des certitudes inébranlables avant de faire quoi que ce soit.

Ce n’est pas la science qui explique l’inaction du gouvernement Trudeau, mais bien la capacité de nos politiciens libéraux d’Ottawa à comprendre la science d’une part, leurs conflits d’intérêts et leur biais idéologique qui les amènent à voir dans des gestes tout simples de prévention de la transmission du virus comme des gestes de fermeture sur soi et de racisme envers les étrangers. Le gouvernement Trudeau vit ainsi dans un monde parallèle où la valeur d’une décision n’est pas évaluée en fonction des conséquences réelles sur la population, mais en fonction de sa conformité avec l’idéologie du parti et du signalement moral qu’elle veut maintenir dans l’espace public.

François Legault doit prendre le contrôle de nos aéroports et de la frontière québéco-américaine sur-le-champ

L’annonce par le gouvernement Trudeau à l’effet qu’il restreindra le nombre de points d’entrée ne changera rien à la dynamique, surtout qu’elle ne vise pas les vols et les entrées en provenance des États-Unis, un pays où la pandémie est en pleine explosion. Dans la mesure où les voyageurs étrangers continuent d’affluer et que nous n’avons aucune mesure d’isolement obligatoire en place pour ces voyageurs, François Legault n’a d’autre choix que de contrôler nos aéroports et nos frontières en imposant une quarantaine obligatoire et supervisée à toute personne qui met les pieds au Québec. Il ne s’agit pas d’une prise de contrôle des champs de compétence fédéraux (l’option est tentante, mais dans des circonstances où des vies humaines en dépendent, nous devons éviter toute action qui risquerait de déstabiliser davantage nos opérations de sauvetage), mais bien d’une application de la Loi sur la santé publique qui amènera toute personne qui n’a pas véritablement besoin de voyager au Québec de changer ses plans de voyages. En effet, le jour où les voyageurs américains seront informés qu’ils sont confinés à un isolement forcé et supervisé lors de leur séjour, ils ne seront plus tentés d’ignorer l’existence de la pandémie pour sauver leurs plans de voyages.

La même logique s’applique à la frontière américaine. Tous les observateurs s’entendent pour dire que les États-Unis sont complètement désorganisés et que leur courbe de contagion est similaire à celle de l’Italie. Dans ces circonstances, une projection dans laquelle 30% des Américains seraient infectés au cours des prochains mois et où seulement 1% des malades en mourraient, implique pas moins de 1 000 000 de morts au cours des prochains mois. Or, les projections scientifiques à ce jour parlent de chiffres beaucoup plus élevés. Dans ces circonstances, les États-Unis constituent une véritable menace à la santé publique du Québec et en l’absence de collaboration de la part d’Ottawa, la quarantaine forcée de tous les visiteurs contribuera à limiter au strict nécessaire le nombre de voyageurs en provenance des États-Unis. Une telle mesure n’empêchera pas pour autant le transport de marchandises et l’accueil des snowbirds qui sont de retour au Québec, mais il permettra de décourager les voyages inutiles et de contrôler l’état de santé des Québécois à leur arrivée, avant qu’il ne puisse devenir un facteur de contagion.

Comme je l’écrivais dans un billet précédant , non seulement les actions tardives et partielles de Trudeau pourraient nous coûter des vies humaines, mais elle pourrait avoir conséquences économiques extrêmement graves. Le gouvernement Legault a plongé le Québec en hibernation économique en ordonnant la fermeture des écoles, de tous les lieux publics et en demandant à nos aînés de demeurer à la maison, ce qui était définitivement la bonne chose à faire dans les circonstances. Mais à quoi bon prendre ces mesures si nos aéroports et nos frontières permettent à chaque jour au virus de se réintroduire dans notre société? Est-ce à dire que nous devrons demeurer en récession profonde jusqu’à ce que la pandémie mondiale soit complètement résorbée? La récession engendrée par les mesures de confinement sera grave et profonde.

La pandémie mondiale risque de durer plusieurs mois, voire plus d’une année. L’aide gouvernementale et la réduction des taux d’intérêt ne suffiront pas à amortir les conséquences de cette crise sur nos entreprises : de nombreuses pertes d’emplois et de faillites sont à prévoir si rien n’est fait. Notre seul espoir de reprise économique est de 1) réussir à éliminer la propagation du virus sur notre territoire 2) réussir à enrayer la propagation du virus à travers nos frontières à travers des restrictions et des mesures de quarantaine extrêmement fortes 3) réussir à adapter la participation de chacun dans l’économie dans l’objectif de demeurer productif dans la mesure du possible.

Dans les circonstances, nous devons reprendre le contrôle de nos aéroports et de nos frontières le plus rapidement possible.

Paul St-Pierre Plamondon est candidat dans la course à la direction du Parti québécois