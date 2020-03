Récidive de demande d’aide

Je vous avais écrit à propos d’une collection de monnaie ancienne qu’un voisin m’a volée il y a plusieurs mois. Je ne m’en remets pas. Ce n’est pas la valeur du vol qui me dérange, c’est le geste posé à mon endroit. Ça me hante. J’ai beau prendre de grandes respirations, faire des exercices de détente, je ne parviens pas à oublier. Avez-vous un truc ? J’ai 85 ans et j’aimerais bien finir mes jours en paix.

J.A.

Il faut vous pardonner d’avoir fait confiance à quelqu’un qui ne le méritait pas, pour pouvoir enfin cesser de penser au geste posé. Ne gardez en mémoire que l’obligation de prudence qui doit désormais vous animer dans le choix de vos relations.