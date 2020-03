Soulagées que leur vol vers Cuba soit annulé

Deux amies qui devaient s’envoler lundi pour les plages de Cuba ont été heureuses d’apprendre que leur vol était annulé pendant qu’elles s’enregistraient.

« Honnêtement, je suis soulagée parce que j’avais des inquiétudes », explique Ludivine Moulion, qui devait s’envoler vers Varadero avec sa fille de 5 mois, Saphire, ainsi qu’une amie.

« On ne pouvait pas se faire rembourser parce qu’on avait acheté nos billets le 9 mars et que Sunwing remboursait les billets achetés avant le 4 mars. On n’était pas trop au courant de la situation [de la COVID-19] parce qu’on n’écoute pas les nouvelles », a poursuivi Mme Moulion, qui vit au Canada depuis 2001.

Remboursement apprécié

Elle et son amie seront finalement remboursées puisque la compagnie aérienne a décidé d’annuler leur vol après que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la fermeture des frontières.

Sunwing a par la suite annoncé qu’elle suspendait tous ses vols vers le sud prévu entre le 17 mars et le 9 avril en raison de la COVID-19 et qu’elle concentrait maintenant ses efforts à rapatrier ses clients.

« Je suis satisfaite. La raison qui nous poussait à partir, c’est qu’on ne pouvait pas récupérer notre argent », a indiqué celle qui pourra retrouver ses deux autres enfants sans s’isoler pendant 14 jours, comme elle aurait dû le faire si elle était partie.