Une étudiante de 20 ans coincée au Maroc

Un groupe d’étudiants québécois est coincé au Maroc depuis dimanche, après l’annulation sans préavis de leur vol de retour vers Montréal.

« Dans l’aéroport, c’était carrément la panique. Ce n’était pas une place où on voulait être, tout le monde se bousculait! », témoigne Émilie Saucier, contactée par Internet ce matin.

« On se sent loin. J’aimerais ça être avec ma famille », confie-t-elle.

Étudiante en géologie à l’Université McGill, la jeune femme de 20 ans et son groupe ont quitté pour un voyage scolaire au Maroc, le 27 février dernier.

Vols suspendus

Le groupe de cinq étudiants (accompagnés d’un professeur), devait rentrer à Montréal, hier. Or, après un vol interne vers Casablanca, leur voyage a brusquement pris fin. En fait, ils ont été surpris d’apprendre que le Maroc a suspendu tous ses vols internationaux jusqu’à nouvel ordre, en raison du coronavirus.

« On n’avait aucune information qui nous laissait croire que le Maroc allait fermer ses frontières. Le nombre de cas (de coronavirus) était vraiment bas. On n’aurait pas pu penser qu’ils annuleraient les avions », confie celle qui devait revenir au Québec avec Royal Air Maroc.

Questionnée sur l’ambiance à l’aéroport, la résidente de Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie, avait l’impression d’être prise au cœur d’une « manifestation ». Étant donné les risques de contagion, le groupe a pris la décision de sortir de là au plus vite, et de se réfugier en ville.

Ils ont aussi essayé d’acheter de nouveaux billets d’avion dans quelques jours, mais tout est bloqué. Par ailleurs, les pays voisins du Maroc n’offrent pas de meilleure solution pour des vols internationaux.

« On essaie de trouver un avion. Mais, l’Espagne n’est pas un endroit où aller présentement », dit-elle.

Un peu stressés

En attendant, le groupe s’est loué un appartement à Casablanca pour un mois.

« Ils ne sont pas du genre à paniquer, mais je pense qu’ils commencent à être stressés », confie la mère de la jeune femme, Sophie Boisier.

« Je me contrôle pour pas pleurer », avoue-t-elle.

Hier, les autorités marocaines ont annoncé des mesures drastiques pour contenir la propagation du coronavirus, avec la fermeture “jusqu’à nouvel ordre” des cafés, restaurants, salles de théâtre et de cinéma.

Pour le moment, le groupe s’est réfugié dans un hôtel pour éviter les foules, et se nourrir.

Par ailleurs, Émilie Saucier se dit inquiète qu’un membre du groupe tombe malade.

« Pour l’aide médicale, ce n’est pas l’idéal. On essaie vraiment fort de retourner à Montréal. Plus on attend, plus les cas vont s’escalader », dit-elle.

Idéalement, le groupe souhaite que le gouvernement fédéral du Canada implante des mesures d’aide pour rapatrier les touristes coincés à l’étranger. Une pétition a été lancée en ligne pour les aider: https://chng.it/9mcjGjxQ

-Avec AFP.