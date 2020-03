5 astuces pour revisiter sa garde-robe du printemps

Avec les mesures restrictives de la pandémie COVID-19, qui confinent bien des Québécois à la maison, on aura plus de temps devant nous pour effectuer quelques activités à la maison.

Parmi celles-ci, pourquoi ne pas s’attaquer au ménage de sa garde-robe? Non seulement cette tâche vous gardera occupé pour quelques bonnes heures, mais elle vous permettra de donner au suivant! Je vous partage donc 5 astuces pour revisiter vos tiroirs, faire le tri, nettoyer votre penderie et vous défaire de vos vêtements, pour une garde-robe printanière épurée et inspirante.

1. Ranger les vêtements de la saison froide

Photo courtoisie

La première étape est de sortir de votre garde-robe tous les vêtements portés exclusivement l’hiver. Dans un bac, rangez les gros tricots, les tenues de ski, les manteaux d’hiver, les combines, les bas de laine, les mitaines, les tuques et les foulards. Vous pouvez aussi mettre de côté toutes les bottes d’hiver (gardez-en une paire au cas où une dernière tempête s’abattrait sur la ville). Faites attention de garder les denims et les chandails, qui peuvent être portés l’hiver comme au printemps.

*Astuce de pro: Utilisez des bacs de rangement transparents, car il est plus facile d’en identifier le contenu et ajoutez un sac de lavande pour éviter les mauvaises odeurs!

2. Ressortir et nettoyer les morceaux de la saison estivale

Photo courtoisie

Après avoir tout rangé les vêtements plus chauds, faites place aux morceaux estivaux. C’est le plaisir de redécouvrir sa garde-robe et de se souvenir des achats de l’année précédente. Les petites robes aux manches longues et les bottines en suède referont surface pour la période de mi-saison. N’oubliez pas non plus l’imperméable, le manteau de cuir et les pantalons de couleur. Au besoin, c’est également l’occasion d’amener certains articles chez le nettoyeur ou de réparer certains souliers chez le cordonnier.

*Astuce de pro: Séparez vos vêtements foncés, de couleur et blancs. Nettoyez au fur et à mesure et faites le tri.

3. Préparer les vêtements à donner

Photo courtoisie

La troisième étape est des plus cruciales, puisqu’elle permet d’épurer votre garde-robe davantage. À la suite des deux premières étapes, analysez vos différents morceaux et n’hésitez pas à vous poser des questions sur la pertinence de ces derniers. Par exemple, si une robe que vous n’avez pas portée depuis plus de deux ans traîne encore, il est probablement le temps de la donner aux bonnes œuvres de charité. N’oubliez pas aussi votre tiroir de soutien-gorge, qui déborde probablement!

*Astuce de pro: Lorsque vous hésitez à vous débarrasser d’un vêtement, essayez-le! Il n’y a pas meilleur truc pour savoir si vous l’aimez encore! Regardez-vous dans le miroir et la réponse sera immédiate!

4. Miser sur les essentiels

Photo courtoisie

Maintenant que votre garde-robe est plus épurée, mettez l’accent sur vos essentiels. Les essentiels vous permettent de porter plusieurs tenues lors de vos activités quotidiennes, du bureau aux sorties le week-end. Parmi ceux-ci, on peut retrouver deux paires de jeans, une paire foncée et une pâle, un t-shirt blanc, une chemise, un blazer passe-partout (noire, gris ou beige), une jupe crayon, une petite robe noire, deux ou trois tailleurs de qualité, un legging de sport et un manteau de cuir. N’oubliez pas la paire de talons hauts pour le 5 à 7 et la paire d’espadrilles pour un mode plus relax.

*Astuce de pro : Dans votre garde-robe, créez des sections différentes: robes d’un côté, pantalons de l’autre, jupes et chemises ou chandail au milieu et vestes à l’extrémité. Cela vous permettra de reconnaître rapidement vos essentiels.

5. S’inspirer d’Instagram et des magazines de mode

Photo courtoisie

À défaut de ne pas courir les ventes en magasin, inspirez-vous des tendances sur les réseaux sociaux et particulièrement Instagram. Plusieurs fashionistas, Youtubeurs et designers partagent régulièrement leurs looks, tout droit sortis d’un défilé de mode! De la tête aux pieds, soyez à l’affût des articles à la mode: épaulettes extra larges, des manches bouffantes, de la couleur nue, les silhouettes rétro, l’imprimé serpent et plus encore.

*Astuce de pro: Pour le magasinage en ligne, voici quelques sites web pour être à l’affut des dernières tendances: fashionnova.com, asos.com, amazon.ca, nastygal.com, shopbop.com