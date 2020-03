DUFORT (DUBEAU), Gisèle



À St-Jérôme, le jeudi 12 mars 2020 est décédée, à l'âge de 82 ans, Gisèle Dubeau Dufort, épouse de feu Gaston Dufort.Elle laisse dans le deuil ses fils Luc (France) et Bruno (Josée), ses petits-enfants Marie-Ève (Anthony), Pier-Luc (Cindy) et David, ses arrière-petits-enfants, son frère Roger, ses soeurs Marthe et Lucie (Yvon), son beau-frère Claude ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 20 mars 2020 de 19h à 21h et le samedi 21 mars de 11h à 14h. Une cérémonie sera célébrée le samedi 21 mars 2020 à 14h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Pallia-vie et à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.