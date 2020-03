COVID-19: annulation de La Course du Grand Défi Pierre Lavoie

L’organisation du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) a annoncé mardi l’annulation de La Course, prévue les 9 et 10 mai, en raison de la pandémie de coronavirus.

«Nous sommes des plus sensibles à la situation entourant la propagation de la COVID-19 et ne souhaitons aucunement poser des gestes qui risquent de nuire à la santé de nos participants, enseignants, bénévoles, employés, partenaires et fournisseurs.

Cette nouvelle est bien sûr triste pour les quelque 5500 jeunes, les responsables et les accompagnateurs, qui se sont entraînés plusieurs mois afin de participer à cet événement important», a expliqué la direction du GDPL dans un communiqué diffusé sur son site internet, ajoutant que l'inscription ainsi que les coûts d’inscription seront valides et reportés à La Course 2021.

Cet événement devait regrouper plus de 5800 participants issus d’établissements d’enseignement secondaire, collégial et universitaire de la province. Le défi consistait à courir à relais - jour et nuit - la distance entre Québec et Montréal, soit approximativement 270 kilomètres.