Après Desjardins, la CIBC ferme des points de service

Après Desjardins, la CIBC fermera également plusieurs de ses points de service à travers le Canada pour limiter la propagation de la COVID-19.

L’institution financière prévoit continuer d’offrir des services dans 816 de ses centres bancaires. Les heures d’ouverture seront toutefois modifiées.

Au total, ce sont 206 établissements de la CIBC qui n’offraient pas de services bancaires qui cesseront temporairement dès mercredi leurs activités pour les prochains jours. La banque versera aux travailleurs touchés leur pleine rémunération.

«La situation relativement à la COVID-19 continue d'évoluer et nous prenons des mesures proactives et préventives pour continuer de servir nos clients tout en protégeant la santé et la sécurité de nos clients et des membres de notre équipe», a indiqué dans un communiqué Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction, services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

La direction de la CIBC précise que tous ses guichets ainsi que ses services en ligne ou par téléphone demeurent accessibles aux clients.

Une liste complète des centres bancaires et de leurs heures d'ouverture sera disponible au CIBC.com le mercredi 18 mars.

Chez Desjardins

Lundi, le Mouvement Desjardins a annoncé qu’il fermera à partir de mercredi plus de la moitié de ses points de service situés au Québec et en Ontario.

L’institution financière de Lévis maintiendra ses activités dans 349 établissements sur une possibilité de 872.

La liste complète des points de services qui demeureront accessibles sera disponible sur le site www.desjardins.com/covid-19. Les membres qui avaient des rendez-vous seront contactés au cours des prochains jours.