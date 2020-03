Complot contre l'Amérique: une adaptation de HBO pour l'ère Trump

Lorsqu’en 2019 je suggérais aux lecteurs de ce blogue une lecture ou une relecture du roman Philip Roth The Plot Against America (Le complot contre l’Amérique), je ne savais pas que David Simon terminait une adaptation du roman pour la chaîne HBO. Le premier épisode était diffusé hier.

Roth s’est toujours défendu d’avoir écrit une allégorie politique, même si, lors de la parution de son livre, il critiquait durement l’administration de George W. Bush, l’accusant de menacer les libertés individuelles des Américains.

Le roman de Roth est plutôt ce qu’on appelle une uchronie, on y mélange faits historiques et modifications de l'auteur, qui recevra le prix Sidewise, qui récompense les meilleures œuvres de ce genre littéraire.

Le complot contre l’Amérique présente des États-Unis glissant peu à peu vers le fascisme après la surprenante victoire du célèbre aviateur Charles Lindbergh à la présidentielle de 1940. Si le vrai Lindbergh n’a jamais défié FDR en 1940, il n’en était pas moins isolationniste et meneur du mouvement America First. Décoré par Göring en 1938, l’aviateur ne cache pas son admiration pour Hitler. On lui connaît également quelques déclarations antisémites.

Si les perceptions et les opinions de Lindbergh évoluent entre le début de la guerre et l’attaque de Pearl Harbor (il contribuera à l’effort de guerre américain comme conseiller), vous comprenez probablement pourquoi Roth en avait fait son président. Dans le roman, Lindbergh n’est pas sitôt élu qu’il signe rapidement un pacte de non-agression avec Hitler. Vous avez déjà entendu parler d’un candidat populiste, célèbre, isolationniste, refusant de condamner le racisme, proche des dictateurs et rabâchant le slogan «America first»?

Il est facile de voir dans l’œuvre de Roth une dénonciation de la gouvernance actuelle des États-Unis, pourtant ce n’est pas là que se trouvait la grande force de l’œuvre, à mon humble avis. Ce que j’avais apprécié au moment de ma découverte de ce roman, c’est plutôt la mécanique redoutable qui se met en place après l’élection. On ne glisse pas brutalement vers le fascisme, la progression est lente et terriblement convaincante. On se surprend à y croire, ce qui rend l’histoire encore plus terrifiante.

Puisque la période actuelle oblige plusieurs d’entre nous à se replier vers le télétravail et les divertissements à la maison, je vais fort probablement prendre le temps d’écouter l’adaptation du roman que la chaîne HBO nous propose en six épisodes. Les critiques en disent beaucoup de bien.

Non, malgré le comportement autoritaire du président Trump, je ne crains pas que les États-Unis vivent une expérience fasciste. Ce qui m’intéresse, au-delà de l’adaptation d’un roman que j’ai grandement apprécié, c’est la représentation subtile de ces petits réflexes qui s’installent parfois insidieusement dans une société et qui finissent par nous faire accepter l’inacceptable.

Bonne lecture si vous lisez le roman ou bonne écoute si c’est la série qui retient votre attention! Vous pourrez me partager vos réflexions si le cœur vous en dit!

