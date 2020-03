Concernant un certain programme cétogène

Je m’adresse à celle qui sollicitait votre avis sur le régime cétogène pour l’inciter à l’essayer pour en voir les résultats. Ce qui ne l’engage pas pour toute la vie. Ma famille et moi nous y sommes mis depuis juillet 2019. Tout le monde perd effectivement du poids, mais le hic, c’est qu’il faut cesser de manger les trois P : pain, pâte et patate, couper dans le sucre, et cesser de prendre au pied de la lettre tous les conseils à l’effet de réduire les gras comme le bacon et les viandes grasses. Ce programme ne doit pas être si mauvais puisqu’il est recommandé par certains cardiologues. Je lui dirais aussi que selon mon expérience, il est plus facile que celui où il faut peser tout ce qu’on mange. Pourquoi le lui avoir déconseillé Louise ?

G. Papotez

Je n’ai pas déconseillé ce régime en particulier, mais bien tous les régimes où il faut se priver de certains groupes alimentaires essentiels à la santé. Je préfère de beaucoup la méthode lente de perte de poids qui consiste à équilibrer ce qu’on consomme en prenant conscience de ce qu’on mange réellement.