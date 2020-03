Coronavirus: fermeture de tous les magasins Simons

Tous les magasins Simons, ainsi que ceux exploités par l'enseigne montréalaise de vêtements Reitmans, ferment leurs portes partout au pays, ont annoncé les deux entreprises mardi soir.

Le grand patron de Simons, Peter Simons, a dit vouloir s’assurer du bien-être de ses employés et de sa clientèle.

«Pendant cette période extrêmement volatile et exigeante pour nous tous, je tiens à vous assurer que je mets tout en œuvre pour assurer la sécurité de notre communauté», peut-on lire dans une lettre.

Pour l'instant, aucune date n'a été avancée pour la réouverture des magasins. M. Simons dit qu'il tiendra ses clients au courant de tout nouveau développement.

M. Simons a précisé que le site web simons.ca, ainsi que les services essentiels disponibles pour les achats et répondre aux questions des consommateurs, demeureront en fonction.

Reitmans a également annoncé la fermeture de tous ses magasins dès mardi, et ce, jusqu'au 28 mars en appui aux efforts collectifs contre la COVID-19. Elle exploite plusieurs boutiques au pays sous les bannières Reitmans (260), Penningtons (112), RW & CO (81), Addition Elle (79) et Thyme Maternité (55).

L’entreprise a précisé que «durant cette période, tous les employés en magasin seront rémunérés pour les heures de travail prévues à leur horaire».

D'autres grands magasins comme La Baie et Sephora ont aussi décidé de fermer leurs installations physiques.