Coronavirus: une personne infectée a assisté à un match des Sabres

Un proche d’un employé de l’organisation des Sabres de Buffalo, qui a assisté à un match de l’équipe à domicile le 5 mars dernier, a récemment été déclaré positif au coronavirus.

Selon un communiqué publié par l’organisation mardi, l’individu n’habite pas l’État de New York et n’y réside pas. Il a été déclaré positif et demeure en isolation à l’extérieur de l’État. Il était cependant à Buffalo les 5 et 6 mars derniers.

«Cet individu était asymptomatique lorsqu’il a assisté à la rencontre du 5 mars et il était assis dans la section 211», peut-on lire dans le communiqué.

Selon le Service de la santé du comté d’Erie, la personne n’était probablement pas contagieuse durant la partie.

C’est seulement plusieurs jours après avoir quitté l’État que les symptômes de la maladie ont commencé à se manifester.

L’organisation tenait cependant à en aviser le public par souci de transparence. Elle assure qu’elle soutiendra la famille de l’employé et que l’endroit où la personne infectée a siégé avait déjà été nettoyé et le sera à nouveau.