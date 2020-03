COVID-19 : quatre joueurs des Nets infectés, dont Kevin Durant

Les Nets de Brooklyn ont indiqué, mardi, que quatre de leurs joueurs sont atteints du coronavirus et la vedette du club Kevin Durant ferait partie du lot.

• À lire aussi: Rudy Gobert se porte mieux

• À lire aussi: [EN DIRECT 17 mars 2020] COVID-19: les derniers développements de la pandémie

L'identité des athlètes n'a pas été révélée par la formation new-yorkaise, mais Durant aurait dévoilé sa condition au site The Athletic. Les Nets ont pour leur part affirmé que trois des quatre joueurs ne montrent pas de symptômes. Ils ont d'ailleurs tous ont été placés en quarantaine et sont soignés par le personnel médical des Nets, a déclaré le club par voie de communiqué.

«Tous les joueurs et les membres de l'équipe des Nets sont invités à rester isolés, à surveiller de près leur santé et à maintenir la communication avec le personnel médical de l'équipe, a écrit l'équipe de la NBA dans son communiqué. La santé de nos joueurs et notre personnel est de la plus haute priorité pour l'organisation. L'équipe fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les personnes touchées reçoivent les meilleurs soins possible.»

Rudy Gobert a été le premier joueur à avoir été testé positif au nouveau coronavirus. C'est à Oklahoma City que le joueur du Jazz de l’Utah a appris qu'il avait contracté la COVID-19 et reçu des premiers soins. L'annonce de son test positif a poussé la NBA à suspendre sa saison, le commissaire Adam Silver estimant depuis que le hiatus durera au moins un mois.

Depuis, d’autres joueurs ont aussi été atteints par la maladie, soit un coéquipier de Gobert chez le Jazz, Donovan Mitchell, et un joueur des Pistons de Detroit, Christian Wood.