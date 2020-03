COVID-19 : un nouveau cas dans le transport en commun à Montréal

Une personne atteinte du COVID-19 a fréquenté la ligne verte du métro de Montréal et la ligne d'autobus 106 alors qu'elle était potentiellement contagieuse.

À LIRE AUSSI - Les derniers développements de la pandémie

Les personnes ayant utilisé la ligne verte du métro de Montréal entre les stations Angrignon et McGill le 10 mars entre 10h55 et 11h20 sont invitées à surveiller l'apparition de symptômes de toux, fièvre et difficulté respiratoire jusqu'au 24 mars.

Il en va de même pour ceux ayant voyagé à bord de la ligne d'autobus 106 de la Société de transport de Montréal (STM) entre le boulevard Newman et la station Angrignon entre 10h40 et 10h50, toujours le 10 mars.

L'information a été publiée par le gouvernement du Québec.

Le risque de contracter la maladie COVID-19 demeure très faible dans les transports en commun. Toutefois, la Direction régionale de santé publique de Montréal demande par mesure de prudence à toutes les personnes ayant utilisé ces transports à ces moments précis de surveiller leurs symptômes jusqu'au 24 mars.

D’autres cas avaient déjà été identifiés par les autorités dans les transports en commun dans la région de Montréal le 24 février et le 6 mars.

À VOIR AUSSI