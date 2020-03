COVID-19: la Ville de Montréal achète 800 portables pour permettre plus de télétravail

La Ville de Montréal est en train d’acheter des centaines d’ordinateurs portables, pour permettre davantage de télétravail.

«On augmente chaque jour le nombre de personnes qui sont en télétravail. On veut vraiment augmenter la cadence d’ici vendredi», a indiqué mardi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le plus gros employeur de l’île vise distribuer près de 800 ordinateurs portables d’ici la fin de la semaine, pour éviter que ses employés aient à se rendre au bureau et ainsi réduire les risques de transmission de la COVID-19.

Lundi, le responsable des communications du Syndicat des fonctionnaires municipaux, les cols blancs, Simon Welman, indiquait au Journal que le nombre de portables était «un enjeu».

Selon les plus récents chiffres, qui datent de 2018, le parc informatique de la Ville compte 7500 portables et tablettes plus de 24 000 employés à temps plein.

«On travaille aussi sur une solution pour que les gens puissent travailler sur leur ordinateur personnel», a précisé l’attachée de presse de Mme Plante, Geneviève Jutras.