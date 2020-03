COVID-19: l'ARC retourne ses employés de Shawinigan à la maison

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a décidé de mettre en congé une partie de son personnel et de miser sur le télétravail pour les employés de son centre de Shawinigan en raison de l'épidémie de coronavirus.

«Les employés dans des postes non essentiels doivent rester à la maison avec congé payé jusqu'au 5 avril», a expliqué par courriel l'ARC à TVA Nouvelles.

Les fonctionnaires occupant des postes jugés critique, notamment au centre d'appels de Services Canada et au Service fiscal de vérification et de recouvrement doivent cependant demeurer en poste, ce qui préoccupe le Syndicat des employés de l'impôt.

«Là, on évalue la situation parce qu'on a beaucoup de gens qui sont nerveux d'avoir à travailler avec d'autres employés autour d'eux», a affirmé le vice-président national du syndicat, Marc Brière. Il a toutefois précisé que la situation est plus problématique dans d'autres centres, comme ceux de Jonquière et de Sudbury, en Ontario.

Le centre de l'ARC à Shawinigan emploie environ 1500 personnes.

De son côté l'Aluminerie de Bécancour a établi un plan qui impose notamment des «politiques de restriction et d'isolement».

À l'entrée du complexe de production d'aluminium, un panneau prévient que ceux qui arrivent de l'étranger et ont des symptômes doivent retourner à la maison pour une période de 14 jours.

De son côté, la cartonnerie West Rock de La Tuque s'est résolue à imposer une période de quarantaine à ses travailleurs de retour de voyage. Auparavant, des employés de retour de l'étranger se retrouvaient dans l'usine sans qu'on leur ait imposé une période d'isolement.

«Avec les messages qu'on a envoyés à la compagnie, avec l'infirmière, [lundi] matin, ils ont mis la situation au clair et je pense qu'ils ont bien fait ça quand même» a commenté avec soulagement Martin Savard du syndicat UNIK.