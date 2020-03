COVID-19: Le Syndicat des agents des douanes et de l’immigration demande du renfort

Avec les appels aux voyageurs canadiens à rentrer au pays en raison de la propagation du coronavirus, le Syndicat des agents des douanes et de l’Immigration (SDI) demande du soutien supplémentaire au gouvernement fédéral pour mieux collaborer au dépistage de la maladie dans les aéroports, mais aussi aux frontières terrestres.

«On sent que le gouvernement tente de créer quelque chose pour protéger les Canadiens, mais quand vient le temps d’effectuer la livraison des programmes, on trouve ça excessivement difficile», a affirmé le président national du SDI, Jean-Pierre Fortin.

Écoutez l'entrevue complète ici:

Deux employés de Santé Canada sont actuellement sur le terrain dans chacun des quatre grands aéroports du pays et demeurent à la disposition des douaniers s’ils ont des doutes sur l’état de santé des voyageurs. Or, le SDI juge que cela est loin d’être suffisant.

«Les agents que je représente ne sont pas des médecins. Notre travail à nous, on protège la frontière. [...] On est sur la première ligne de front, on voit 400 000 voyageurs par 24 heures, c’est énorme, la charge de travail», a précisé M. Fortin. Ce nombre devrait cependant diminuer drastiquement à compter de mercredi puisque les ressortissants étrangers ne seront plus autorisés à entrer au Canada.

Alors que certains aéroports ont mis en place un système de prise de température des voyageurs entrants, le SDI soutient qu’il n’en est toujours pas le cas dans tous les aéroports du pays et que la décision revient à l’Agence de la santé publique du Canada d’imposer ce genre de protocole.

Si la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, a pour sa part tenu à déployer une équipe spéciale de sensibilisation à l’aéroport Trudeau, M. Fortin a rappelé que ses équipes sont capables de bien travailler, à condition qu’ils aient les bons outils. «Mme Plante a voulu venir aider, je comprends ça, mais pour ce qui est des gens qui rentrent au Canada, c’est notre travail», a-t-il lancé.

La quarantaine

Le président national du Syndicat des agents des douanes et de l’Immigration a aussi fait savoir que des instructions plus claires allaient être apportées aux points d’entrée terrestres, autant pour les voyageurs que les douaniers. Dans les derniers jours, ces derniers ont été vivement critiqués par des voyageurs qui traversaient la frontière sans recevoir aucune indication quant à la quarantaine et l’isolement volontaire.

Par ailleurs, l’Agence des services frontaliers du Canada a confirmé lundi qu’un douanier de l’aéroport Pearson de Toronto avait contracté le coronavirus.

«Aux dernières nouvelles, il toussait beaucoup moins et sa santé ne semblait pas être compromise, donc c’est encourageant», a commenté le président, sans pouvoir dire s’il avait attrapé le virus au travail ou par l’entremise de ses proches.