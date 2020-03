COVID-19: pas de pénurie de nourriture en vue, selon un expert

Épiceries bondées, tablettes vides et limites de quantité par client, doit-on craindre une pénurie de nourriture au pays?

Les autorités, dont le premier ministre François Legault, se sont faites rassurantes ces derniers jours, plaidant qu’il n’y avait pas de risque imminent. Avis que corrobore Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, même s’il pense que la crise du coronavirus pourrait durer quelques semaines.

«Je ne suis pas inquiet du tout. D’ailleurs, hier soir, Galen Weston, le président de Loblaws, annonçait justement qu’il ne manquera pas de nourriture», a-t-il dit mardi matin.

À son avis, le problème est plutôt que les épiciers ne parviennent pas à remplir les tablettes assez rapidement. C’est pour cette raison que certaines chaînes limitent les quantités de produits par client.

«On a de la difficulté à remplir les tablettes parce que la demande est tellement intense chaque jour», explique M. Charlebois.

Il n’envisage pas non plus une augmentation généralisée des prix.

«En fait, j’ai l’impression qu’on va faire extrêmement attention. Avec les réseaux sociaux aujourd’hui, on ne peut plus abuser. Si on abuse, on se fait pincer dans le temps de le dire», indique-t-il.

Sylvain Charlebois est plutôt préoccupé par la valeur du dollar canadien, qui a chuté de cinq sous durant la dernière semaine. Cela pourrait avoir des répercussions sur le coût des aliments importés, qui, à son tour, pourrait entraîner une hausse des prix des fruits et légumes, qui viennent pour la plupart de l’étranger à ce temps-ci de l’année.

