COVID-19: trois autres décès en Colombie-Britannique

L'éclosion de la COVID-19 dans un centre de soin pour personnes âgées à North Vancouver, en Colombie-Britannique, est responsable de trois décès, ont annoncé les autorités sanitaires de la province lundi.

Avec ces nouveaux chiffres, la Colombie-Britannique se retrouve pratiquement à doubler le nombre de cas et de décès sur son territoire, et ce, en à peine 24 heures. Il s'agit de la plus forte progression journalière de la maladie dans une même province à ce jour.

Alors qu'on dénombrait 103 personnes infectées dans la province lundi, les autorités font état désormais de 186 patients atteints par le coronavirus depuis le début de l'épidémie. Le nombre de décès, de son côté, est passé à sept, contre quatre précédemment.

En incluant l'homme probablement décédé des suites de la COVID-19 en Ontario dont la mort a été annoncée plus tôt mardi, le bilan de la mortalité lié à la pandémie a doublé en une seule journée au Canada.

L'administratrice en chef de la santé publique de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, a précisé que sept des nouveaux patients sont soignés à l'hôpital, dont quatre qui se trouvent dans un état critique.

Six décès à Lynn Valley

Parmi les trois décès annoncés mardi, deux concernent des résidents du centre de soins pour aînés de Lynn Valley, à North Vancouver. La COVID-19 s'est infiltrée dans cet établissement au cours des dernières semaines, infectant plusieurs résidents et employés et mettant en lumière le risque que pose le virus, principalement chez les personnes âgées.

Lundi, la Colombie-Britannique avait annoncé trois décès liés au coronavirus dans ce centre. De plus, le premier décès survenu dans la province – et au pays – s'était aussi produit dans cette résidence.

C'est donc dire que 75 % des personnes ayant perdu la vie au pays en raison de la pandémie résidaient à Lynn Valley,

La maladie s'est aussi introduite dans une autre résidence pour personnes âgées de la région de Vancouver, celle de Hollyburn House, ont révélé les autorités sanitaires britanno-colombiennes.

Compte tenu des derniers développements, la Colombie-Britannique a déclaré, à son tour, l'état d'urgence sanitaire, emboîtant le pas à l'Alberta et l'Ontario qui ont fait de même mardi. Le Québec avait devancé ces provinces en déclarant l'état d'urgence dès samedi.