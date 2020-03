COVID-19: Une clinique de «service à l’auto» à Lévis

Le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a mis sur pied une nouvelle clinique de «service à l’auto» pour le dépistage de la COVID-19 sur son territoire.

Située au Centre Paul-Gilbert à Charny, près de Lévis, la nouvelle clinique est ouverte depuis mardi matin et accueillera des patients sept jours sur sept, entre 8h20 et 20h. Elle permettra de tester jusqu’à 50 personnes de plus chaque jour.

Si des personnes de ce secteur présentent des symptômes pouvant s’apparenter à la COVID-19 et désirent faire un test de dépistage à cet endroit, il faudra cependant contacter le 811 au préalable pour prendre rendez-vous.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a mentionné vouloir aussi implanter ce service dans les villes de Saint-Georges, Thetford Mines et Montmagny sous peu.

Rappelons que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale avait également indiqué vouloir mettre sur pieds ce genre d’installations dans les prochains jours.