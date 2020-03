Du méchant H2N2 au méchant COVID-19

Ce matin de novembre 1957, tantôt transi, tantôt bouillant, j’ai peine à sortir du lit. J’ai l’impression d’avoir tous les membres broyés.

J’ai la grippe asiatique, une nouvelle grippe qui vient de Chine. On la doit, dit-on, à la mutation d’un virus provenant des canards sauvages. Baptisé H2N2, le virus sort de son pays d’origine, passe par Singapour avant d’atteindre Hong Kong. Il emprunte ensuite les routes terrestres et maritimes et envahit le monde entier en moins de six mois.

Comme le H2N2 a déjà fait des milliers de morts aux États-Unis (environ 69 800 jusqu’à la fin de 1958), ma femme s’inquiète. D’autant plus qu’à la télévision, René Lévesque a comparé la grippe asiatique à une autre pandémie, la fameuse grippe espagnole qui aurait fait entre 50 et 100 millions de morts.

MES GRANDS-PARENTS MATERNELS

Après cette comparaison de René Lévesque à Carrefour, ma femme s’est affolée. Moi aussi, car maman nous avait raconté plusieurs fois la terrible tragédie vécue dans sa famille. De l’automne 1918 à la fin de 1919, ma grand-mère et mon grand-père, qui vivaient à L’Anse Saint-Jean, au Saguenay, avaient perdu huit de leurs 14 enfants, tous emportés par la grippe espagnole.

Ma femme appelle d’urgence notre médecin de famille. Lui aussi a entendu la comparaison de René Lévesque, mais il considère que c’est irresponsable de sa part de faire ainsi peur au monde. Par prudence, il recommande néanmoins que je garde la chambre pour une semaine et que ma femme dorme dans l’autre chambre avec les enfants.

Après six ou sept jours de ce régime austère, je ne tousse plus et je ne fais plus de fièvre. Le médecin revient. Il m’autorise à sortir de ma tanière, mais me suggère de ne pas retourner au journal (Le Nouvelliste de Trois-Rivières où je travaille) avant une semaine. Juste au cas où je pourrais encore contaminer mes collègues.

GRÂCE À LA TÉLÉVISION

La semaine qui a suivi fut la plus belle de ma vie. Imaginez, à 4 h de l’après-midi, j’ouvrais la télévision au canal 2 pour regarder avec mes deux garçons des reprises de Pépinot et Capucine. Puis, c’était Bobino et ses dessins animés, suivi de La boîte à Surprise avec Monsieur Surprise et ses amis Fanfreluche, Bim et Sol, le pirate Maboule, Picolo et Michel le magicien.

À Carrefour, Judith Jasmin a dit que si les Russes avaient envoyé la chienne Laïka dans l’espace à bord du Spoutnik, c’était un stratagème de Nikita Khrouchtchev pour détourner l’attention sur les divisions qui menaçaient le bloc communiste. Ensuite, René Lévesque a expliqué pourquoi l’écrivain Bertrand Russell et d’autres intellectuels venaient de lancer une campagne pour le désarmement nucléaire. Il doit en parler plus longuement à Point de mire, dimanche soir.

J’ai couché les enfants, puis avec ma femme, j’ai regardé La famille Plouffe. Dans l’émission, Cécile Plouffe s’est fâchée noir contre Onésime. Leur première chicane de ménage. Au Téléjournal, Jean-Paul Nolet a annoncé qu’aucun nouveau cas de grippe asiatique n’avait été reporté au Québec depuis dimanche.

Hier soir, aux nouvelles de TVA, 63 ans plus tard, Pierre Bruneau a annoncé qu’il y avait 11 nouveaux cas de Covid-19 au Québec. J’ai demandé à ma femme de prendre ma température !