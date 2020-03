GROULX, Yvon



À Montréal, le 13 mars 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé Yvon Groulx, époux de Ghislaine Dufour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gaëtan (Maryse Lagimonière), Eric (Geneviève Forget) et Caroline (Germain Simard), ses petits-enfants Cloé, Zachary, Jérémie, Florence, William et Olivier, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Retraité de Gaz Métropolitain, Yvon était activement impliqué pendant plusieurs années dans la course du Parc Lafontaine ainsi que dans le hockey mineur de St-Michel-Rosemont.La famille vous accueillera le jeudi 19 mars 2020 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h auT : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 20 h en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.