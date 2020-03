Faire confiance aux hommes... je ne sais plus!

Je vous avais écrit il y a quelques mois pour finalement vous demander de ne pas publier mon texte que je jugeais un peu trop blessant envers un homme que j’aimais beaucoup. Je suis avec mon mari depuis 19 ans et mon couple bat de l’aile depuis un bon moment. Malgré cette grisaille, je reste pour mes enfants.

Tout ça pour vous dire que c’est bien contre mes valeurs que je me suis laissé prendre dans le tourbillon dévastateur d’une aventure extra-conjugale, puisque je savais plus ou moins consciemment que ce genre d’écart me mettait à risque de tomber amoureuse d’un manipulateur. Et c’est ce qui m’est arrivé.

Depuis que ça s’est terminé entre lui et moi, je lis dans vos chroniques de nombreuses lettres de femmes de tous âges qui ont vécu comme moi une aventure, et qui au final furent blessées en découvrant que leur amant entretenait plusieurs relations à la fois, incluant leurs conjointes respectives qui les attendent gentiment à la maison le soir, et à qui ils jurent un amour éternel.

J’ai beaucoup de difficulté à comprendre comment fonctionnent ces hommes qui ne sont contrôlés que par une seule pulsion, celle qu’ils ont entre les deux jambes. Comme si leur tête était faite de béton et sans aucune moralité, pour que leurs désirs sexuels prennent toute la place dans leur vie. Je ne vous cacherai pas que je nourris de l’amertume envers cet homme, et que l’énorme boule de frustration logée dans mon cœur et dans mon ventre a du mal à s’adoucir malgré le temps qui passe.

J’ai lu dans votre chronique un trop grand nombre de lettres traitant du sujet et ça m’attriste. Je ne sais pas si c’est moi qui suis vieux jeu. Ce sera à vous de me le dire. Mais je vous mets au défi de trouver pareille lettre écrite par un homme. C’est ici que prend tout son sens la formule : « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. »

À toutes celles qui attendent que leur prince charmant quitte sa femme, je suis désolée de venir ici faire éclater votre bulle : les contes de fées n’existent pas. Au final, quelqu’un finira par souffrir. Est-ce que le petit jeu excitant de l’adultère en vaut la chandelle ? Je ne le crois pas.

D’une fille blessée en voie de guérison

Même si vous êtes en processus de guérison de vos déboires amoureux et bien décidée à ne plus vous laisser prendre au piège de l’amour, rappelez-vous qu’une vie de couple déficiente vous met à risque d’une récidive, même non souhaitée. Un bon ménage dans la vôtre serait souhaitable.