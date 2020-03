Inondations printanière: la COVID-19 pourrait compliquer la tâche

Les mesures d’isolement prises pour contrer la propagation de la COVID-19 risquent de compliquer la tâche en cas d’inondation printanière.

Lundi après-midi, la ministre le Sécurité publique, Geneviève Guilbault, annonçait que pour éviter de propager le virus, le gouvernement ne permettrait pas aux villes d’ouvrir des centres d’hébergement pour sinistrés.

«Nous demandons aux municipalités de prévoir des endroits, comme des hôtels ou résidences universitaires, pour accueillir leurs citoyens touchés», a-t-elle indiqué.

Ceci a pour but de réduire la proximité entre les sinistrés, qui sont souvent placés dans un seul dortoir dans les centres communautaires.

Loger des sinistrés à l’hôtel pourrait être un enjeu financier pour certaines municipalités croit le maire de L’Île-Perrot, Pierre Séguin. «La Croix-Rouge ne prend en charge que la première et la deuxième journée et ensuite la ville doit payer», dit-il.

Mais selon lui, après deux épisodes rapprochés d’inondations, les riverains sont mieux préparés. «Ce sont les mêmes citoyens qui sont touchés chaque année. Les gens se sont développé des réseaux. Les gens préfèrent de beaucoup être chez un parent que dans un centre communautaire», illustre-t-il.

Le maire de Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis, salue pour sa part la décision du gouvernement. Déjà dans son arrondissement, les sinistrés n’étaient pas logés dans des centres communautaires, justement pour des raisons de sécurité.

Une rencontre est aussi prévue vendredi avec la ministre Geneviève Guilbault, pour ajuster de nouveau le plan d’intervention en raison de la pandémie de COVID-19. «C’est sûr qu’on a des questions sur le financement et les ressources nécessaires», soutient M. Beis.

Bénévoles

Ce qui pourrait être plus compliqué en cas de distanciation sociale est la gestion de «milliers de bénévoles», souligne le maire de Pierrefonds.

«L’an dernier, on avait un centre coordination où avait les gens tous ensemble par exemple pour donner des sacs de sable. Et là on dit aux gens de ne pas se rassembler. Ça peut être une enjeu pour toutes les communautés au Québec. Mais on travaille à trouver une solution.»

M. Beis. Mentionne être «plus prêt que jamais» et avoir déjà loué des pompes et acheté de l’équipement en vue de la crue printanière.

«On a beaucoup appris de 2017 et 2019, on a ajusté notre plan d’intervention», dit-il.

«Les conditions pas idéales»

Si personne «n’a de boule de cristal» pour savoir s’il y aura une forte crue ce printemps, «les conditions ne sont pas idéales», juge Pierre Dupuis, ingénieur et spécialiste hydraulicien à la Communauté métropolitaine de Montréal.

Le niveau d’eau dans les Grands Lacs, notamment dans le lac Ontario, est plus élevé d’une vingtaine de centimètres par rapport à la même date tant en 2019 qu’en 2017.

Ceci force les autorités du Conseil international du lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent à laisser beaucoup d’eau sortir des Grands Lacs, pour tenter de les vider.

Pour l’instant, «il est trop tôt pour s’inquiéter», juge M. Dupuis.

«Le problème c’est s’il tombe plus d’eau que ce qu’on peut sortir du lac Ontario, parce que la marge de manœuvre est «d’environ 60 cm» pour l’instant, ce qui est peu.

Mais pour mener à une crue, il faut tout de même une combinaison de fonte rapide des neiges et de pluie, rappelle le spécialiste de la CMM.

«C’est une succession d’événements pluvieux importants qui fait qu’on n’a pas le temps de vider les lacs, qui donnent les crues dans la région de Montréal», dit-il.

Les maires et la Communauté métropolitaine de Montréal surveillent tout de même la situation de très près. «Je regarde la pluie tomber et je suis aux aguets», lance le maire de L’Île-Perrot, Pierre Séguin.