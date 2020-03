Coup de cœur

Livre

Mutants – Les amitiés sauvages

Ce roman pour adolescents de Karine Glorieux mélange aventures et humour. Le récit est narré en alternance par un gars, Théodore, et une fille, Lou. Les deux découvrent la puberté avec un peu de crainte. Ils semblent en fait vivre des transformations plutôt anormales. Que leur arrive-t-il?

Sorti en librairie aujourd’hui

Je reste

DVD

Amoureuses

Le documentaire de Louise Sigouin est maintenant en DVD. La réalisatrice a fait une incursion dans la vie des sœurs cloîtrées. Les moniales de Berthierville ont accepté de se faire filmer. On pourra y découvrir l’intimité du monastère. L’œuvre se mélange à des archives.

Sorti en DVD aujourd’hui

Livre

Deux et demie

Ce recueil de poésie de Carolanne Foucher raconte une histoire d’amour. Une jeune femme qui retombe amoureuse de son ex du secondaire, ce voit rapidement surprise de porter la vie. La jeune femme souhaite conserver son indépendance, sa liberté. Seule dans son deux et demie, elle replonge dans ces souvenirs d’enfance, du temps où elle jouait avec ses Polly Pocket.

Sorti en librairie aujourd’hui

Télé

Faites-nous la cour – Saison 2

Ce soir à 19h30 à Canal Vie

Télé

Dans une galaxie près de chez vous

Comme beaucoup de Québécois sont obligés de rester à la maison pour s’occuper des enfants, Télé-Québec a décidé de leur donner un coup de main en créant Ciné-mollo. Ainsi, des films pour toute la famille seront diffusé à 15h du lundi au vendredi. Ce soir, c’est le film Dans une galaxie près de chez vous qui sera présenté. Retrouvez le capitaine Charles Patenaude et son équipage, alors qu’ils parcourront la galaxie « La gougoune triste » pour trouver une planète habitable pour les Terriens.

Aujourd’hui à 15h à Télé-Québec

Album

Chants From Another Place – Jonathan Hultén

L’auteur-compositeur-interprète suédois qu’on a connu dans le groupe heavy metal Tribulation, Jonathan Hultén, a fait paraître vendredi passé un premier album solo. Cet opus intitulé Chants From Another Place est en quelque sorte l’exploration du monde intérieur de l’artiste. Hultén va vraiment ailleurs qu’avec Tribulation puisqu’il s’est inspiré de la musique folk et des chorales a cappella pour composer ces douze chansons.

Sorti le 13 mars

EP

Ta constellation – Juste Robert

Juste Robert nous revient déjà avec de nouvelles chansons, un an après la parution de son album Mon mammifère préféré. Jean-Robert Drouillard de son nom complet présente cinq compositions sur ce EP intitulé Ta constellation réalisé par Benoit Shampouing Villeneuve. On y retrouve des collaborations avec Laura Babin et Marie Claudel.

Sorti le 13 mars

Jeu de société

Living Planet

Sorti en janvier

Jeu vidéo

Ori and the Will of the Wisps

Sorti le 11 mars sur PC et Xbox One