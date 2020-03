La pièce «Mademoiselle Julie» diffusée à la radio

MONTRÉAL – On a trouvé une solution au goût d’antan pour faire profiter le public de la pièce «Mademoiselle Julie», dont la première devait avoir lieu au Théâtre du Rideau Vert cette semaine. Celle-ci sera bel et bien jouée, non pas sur les planches, mais à la radio.

Les représentations du spectacle mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau, David Boutin et Louise Cardinal, et mis en scène et traduit par Serge Denoncourt d’après l’œuvre d’August Strindberg, ayant été suspendues en raison de l’épidémie de COVID-19, ICI Première et son application OHdio, en collaboration avec le Théâtre du Rideau Vert, ont pris l’initiative de retransmettre la production en version sonore à la radio, à la manière des radios-théâtres qui ont fait les beaux jours de Radio-Canada dans le passé.

Le rendez-vous pour les auditeurs est fixé ce jeudi, 19 mars, à 20 h, sur les ondes d’ICI Première. Guylaine Tremblay animera ensuite une discussion, à laquelle prendront part Serge Denoncourt et les acteurs de la pièce.

L’histoire de «Mademoiselle Julie» est à la fois une lutte des classes et une guerre des sexes, un drôle de jeu de chat et de souris, où mademoiselle Julie, une jeune aristocrate rebelle, tourne autour de Jean, un valet qui ne s’en laisse pas imposer. L’émancipation de la dame devra-t-elle à tout prix passer par la domination d’autrui?