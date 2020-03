La RAC en chiffres

Selon certaines données récentes, on a dénombré plus de 6700 inscriptions à une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en 2015 — un nombre qui a triplé depuis 2006.

La RAC est particulièrement demandée dans certains domaines, comme le secrétariat, l’assistance à la personne en établissement de santé, la comptabilité, la vente-conseil ou l’assistance à la personne à domicile, les cinq programmes les plus populaires durant l’année scolaire 2014-2015. Une popularité qui peut être attribuée à la rapidité de la démarche, car le tiers a obtenu son diplôme en moins d’un an.

Autres constats tirés des statistiques du ministère de l’Éducation : plus de la moitié des demandeurs à la RAC détenaient un diplôme d’études secondaires avant de s’inscrire, alors que le quart avait un diplôme d’études professionnelles. En outre, de plus en plus de femmes s’y inscrivent, leur proportion étant passée de 44 % en 2006 à 54 % en 2015.

Les demandeurs de RAC sont aussi de plus en plus jeunes, puisque le nombre de demandeurs de 36 ans et moins n’a cessé d’augmenter depuis 2006 et comptait pour 45 % des inscriptions en 2015, alors que le groupe de 48 ans et plus est demeuré relativement stable (25 %).

Et même si 80 %, en moyenne, des candidats à la RAC sont nés au Québec, la proportion d’inscriptions de personnes immigrantes est en constante augmentation depuis 2006.